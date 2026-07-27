Real Madrid sắp nổ 'bom tấn' hơn 100 triệu euro

Real Madrid sắp hoàn tất một trong những thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026 khi chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig.

Real nổ "bom tấn" Diomande.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Real Madrid và RB Leipzig đã thống nhất mức phí hơn 100 triệu euro cho Diomande. Mọi điều khoản quan trọng đều đã được hoàn tất và hai bên chỉ còn xử lý những thủ tục cuối cùng trước khi công bố bản hợp đồng mới. Diomande dự kiến sẽ bay sang Madrid trong tuần này để kiểm tra y tế và ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031 với Real Madrid.

Trong khi đó, AS cũng xác nhận đội bóng Hoàng gia phải chi từ 115 đến 120 triệu euro để chiêu mộ Diomande. Quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi nhờ mối quan hệ tốt giữa Real Madrid và đại diện của cầu thủ. Đáng chú ý, Diomande được quản lý bởi chính công ty đại diện của Vinicius Junior, giúp các cuộc thương lượng về mức lương, thời hạn hợp đồng và các điều khoản cá nhân được giải quyết nhanh chóng.

Nếu không có thay đổi vào phút chót, Real Madrid có thể công bố thương vụ ngay trong ngày 27/7. Điều đó cũng đồng nghĩa Diomande sẽ không phải hội quân cùng Leipzig trong giai đoạn tiền mùa giải dưới thời tân HLV Martin Demichelis.

Nhà cầm quân người Argentina đã triệu tập các cầu thủ vừa tham dự World Cup 2026 trở lại tập luyện. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi nhiều khả năng sẽ bay thẳng sang Tây Ban Nha để hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Diomande sẽ trở thành tân binh thứ 5 của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 dưới thời HLV Jose Mourinho, sau Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella và Ibrahima Konate.

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