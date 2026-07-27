Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar khiến nội bộ Santos dậy sóng

  • Thứ hai, 27/7/2026 05:51 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Neymar bất ngờ vướng nghi án sỉ nhục đồng đội trẻ trong phòng thay đồ, khiến ban lãnh đạo Santos phải họp khẩn để tính phương án xử lý.

Neymar dính cáo buộc xúc phạm đồng đội.

Neymar đang trở thành tâm điểm của dư luận sau cáo buộc xô xát, xúc phạm hai đồng đội trẻ tại Santos là Gabriel Bontempo và Joao Ananias trong giờ nghỉ giữa hiệp trận hòa Chapecoense 2-2 hôm 26/7 vừa qua.

Dù ghi cả hai bàn, tuyển thủ Brazil được cho là mất kiểm soát, tạo nên bầu không khí căng thẳng cực độ ngay trong phòng thay đồ khi Santos đang dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Theo Globo Esporte, Neymar đã dùng những lời lẽ nặng nề nhắm vào các tài năng trẻ từ học viện. Cụ thể, anh thẳng thừng chỉ trích Bontempo là tệ hại và mỉa mai cầu thủ này sẽ phải xuống chơi tại Serie B mùa tới. Đồng thời, Ananias cũng bị ngôi sao sinh năm 1992 chất vấn gay gắt về năng lực thi đấu ngay trước mặt toàn đội.

Sự cố này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến màn trình diễn bạc nhược của Santos trong hiệp hai. Đội chủ nhà bị dẫn ngược 1-2 và phải nhờ đến quả phạt đền của chính Neymar ở phút 89 để giữ lại 1 điểm.

Hiện tại, phía Neymar và người đại diện vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc. Trong khi đó, ban lãnh đạo Santos quyết định lên kế hoạch triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thu thập lời khai từ các bên liên quan. Câu lạc bộ sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc trước khi quyết định có đưa ra hình thức kỷ luật nào đối với tiền đạo 34 tuổi hay không.

Cú đúp của Neymar Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.

Neymar rực sáng sau World Cup 2026

Neymar ghi dấu ấn với cú đúp trong trận hòa 2-2 của Santos trước Chapecoense tại giải VĐQG Brazil sáng 26/7.

22 giờ trước

Neymar nổi cáu

Neymar tỏ ra bức xúc sau khi bị truyền thông Brazil chỉ trích vì tham gia chơi poker trong ngày nghỉ.

36:2141 hôm qua

Neymar tiếp tục gây tranh cãi

Neymar trở thành tâm điểm chỉ trích tại Brazil sau khi không cùng Santos dự trận đấu ở Copa Sudamericana nhưng lại xuất hiện tại một giải poker có mức cược lớn ở Sao Paulo.

19:03 22/7/2026

Người thay đổi bóng đá Mỹ

Từ Pele đến Maradona tái hiện sống động chân dung những huyền thoại làm nên lịch sử bóng đá thế giới. Trong đó, Pele không chỉ là nhà vua sân cỏ, mà còn là người góp phần đưa bóng đá đến trái tim nước Mỹ. Chọn thi đấu cho đội bóng vô danh Cosmos, Pele đã biến điều không thể thành có thể - khiến nước Mỹ yêu bóng đá.

Huy Trưởng

neymar santos brazil neymar santos brazil

Đọc tiếp

Ronaldo bất ngờ lấn sân điện ảnh

Ronaldo bất ngờ lấn sân điện ảnh

4 phút trước 06:02 27/7/2026

0

Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước sang vai trò mới khi vừa làm nhà sản xuất, vừa xuất hiện trong một series truyền hình xoay quanh những góc khuất của bóng đá Anh.

John Stones chuẩn bị rời nước Anh?

John Stones chuẩn bị rời nước Anh?

6 phút trước 05:59 27/7/2026

0

John Stones đang tiến rất gần bến đỗ mới khi Juventus trở thành CLB đầu tiên mở đàm phán với trung vệ người Anh sau khi anh rời Manchester City.

Raheem Sterling vướng rắc rối pháp lý

Raheem Sterling vướng rắc rối pháp lý

8 phút trước 05:57 27/7/2026

0

Quỹ từ thiện mang tên Raheem Sterling đang bị Ủy ban Từ thiện Anh điều tra vì nhiều năm không nộp báo cáo tài chính đúng hạn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý