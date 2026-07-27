Neymar khiến nội bộ Santos dậy sóng

Neymar bất ngờ vướng nghi án sỉ nhục đồng đội trẻ trong phòng thay đồ, khiến ban lãnh đạo Santos phải họp khẩn để tính phương án xử lý.

Neymar dính cáo buộc xúc phạm đồng đội.

Neymar đang trở thành tâm điểm của dư luận sau cáo buộc xô xát, xúc phạm hai đồng đội trẻ tại Santos là Gabriel Bontempo và Joao Ananias trong giờ nghỉ giữa hiệp trận hòa Chapecoense 2-2 hôm 26/7 vừa qua.

Dù ghi cả hai bàn, tuyển thủ Brazil được cho là mất kiểm soát, tạo nên bầu không khí căng thẳng cực độ ngay trong phòng thay đồ khi Santos đang dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Theo Globo Esporte , Neymar đã dùng những lời lẽ nặng nề nhắm vào các tài năng trẻ từ học viện. Cụ thể, anh thẳng thừng chỉ trích Bontempo là tệ hại và mỉa mai cầu thủ này sẽ phải xuống chơi tại Serie B mùa tới. Đồng thời, Ananias cũng bị ngôi sao sinh năm 1992 chất vấn gay gắt về năng lực thi đấu ngay trước mặt toàn đội.

Sự cố này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến màn trình diễn bạc nhược của Santos trong hiệp hai. Đội chủ nhà bị dẫn ngược 1-2 và phải nhờ đến quả phạt đền của chính Neymar ở phút 89 để giữ lại 1 điểm.

Hiện tại, phía Neymar và người đại diện vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc. Trong khi đó, ban lãnh đạo Santos quyết định lên kế hoạch triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thu thập lời khai từ các bên liên quan. Câu lạc bộ sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc trước khi quyết định có đưa ra hình thức kỷ luật nào đối với tiền đạo 34 tuổi hay không.

Cú đúp của Neymar Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.