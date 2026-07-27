Tiền đạo Tây Ban Nha tố trợ lý tuyển Argentina nói dối

Dani Olmo thẳng thừng bác bỏ lời xin lỗi từ Roberto Ayala, đồng thời cáo buộc trợ lý tuyển Argentina nói dối về vụ xô xát tại trận chung kết World Cup 2026.

Dani Olmo bác bỏ lời xin lỗi từ Roberto Ayala.

Sự việc bùng phát từ đoạn phim truyền hình ghi lại cảnh Ayala dùng tay tác động mạnh vào vùng cổ của Olmo trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 ("La Roja" đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0).

Dù trợ lý huấn luyện viên Argentina đã lên tiếng xin lỗi, ông lại khẳng định đó chỉ là "phản ứng trước một lời khiêu khích" và phủ nhận việc đấm cầu thủ đối phương. Olmo sau đó đáp trả gay gắt: "Một người xin lỗi nhưng lại biện minh cho hành vi của mình là phản ứng trước một lời bình luận thì chắc chắn không hề hối hận, vì ông ta đang nói dối. Tôi không hề nói gì với ông ta cả, nên ông ta không cần phải xin lỗi làm gì".

Anh nhấn mạnh thêm về trách nhiệm của người nổi tiếng: "Điều định nghĩa chúng ta không phải là sai lầm, mà là lòng dũng cảm để thừa nhận nó với sự khiêm nhường và tự trọng. Chúng tôi là tấm gương cho các thế hệ mới, và điều đó mang lại một trách nhiệm đạo đức cực kỳ to lớn".

Về phía mình, Ayala vẫn bảo lưu quan điểm cá nhân. Ông thừa nhận bản thân để cảm xúc chi phối nhưng khẳng định đó chỉ là một "cú đẩy nhẹ".

Vụ việc hiện nằm trong diện điều tra kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), sau khi ban tổ chức ghi nhận nhiều hành vi thiếu kiềm chế từ các thành viên đội tuyển Argentina, điển hình là tiền vệ Leandro Paredes, đối với các cầu thủ Tây Ban Nha sau tiếng còi mãn cuộc.

Sao Barcelona ăn mừng chức vô địch bằng xe đạp Hôm 11/5, sau khi cùng Barcelona lên ngôi tại La Liga 2025/26. Bộ ba Olmo, Pedri và Eric Garcia chọn cách ăn mừng độc đáo ... đạp xe quanh khuôn viên sân Camp Nou để ăn mừng.