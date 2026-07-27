Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền đạo Tây Ban Nha tố trợ lý tuyển Argentina nói dối

  • Thứ hai, 27/7/2026 06:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dani Olmo thẳng thừng bác bỏ lời xin lỗi từ Roberto Ayala, đồng thời cáo buộc trợ lý tuyển Argentina nói dối về vụ xô xát tại trận chung kết World Cup 2026.

Dani Olmo bác bỏ lời xin lỗi từ Roberto Ayala.

Sự việc bùng phát từ đoạn phim truyền hình ghi lại cảnh Ayala dùng tay tác động mạnh vào vùng cổ của Olmo trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 ("La Roja" đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0).

Dù trợ lý huấn luyện viên Argentina đã lên tiếng xin lỗi, ông lại khẳng định đó chỉ là "phản ứng trước một lời khiêu khích" và phủ nhận việc đấm cầu thủ đối phương. Olmo sau đó đáp trả gay gắt: "Một người xin lỗi nhưng lại biện minh cho hành vi của mình là phản ứng trước một lời bình luận thì chắc chắn không hề hối hận, vì ông ta đang nói dối. Tôi không hề nói gì với ông ta cả, nên ông ta không cần phải xin lỗi làm gì".

Anh nhấn mạnh thêm về trách nhiệm của người nổi tiếng: "Điều định nghĩa chúng ta không phải là sai lầm, mà là lòng dũng cảm để thừa nhận nó với sự khiêm nhường và tự trọng. Chúng tôi là tấm gương cho các thế hệ mới, và điều đó mang lại một trách nhiệm đạo đức cực kỳ to lớn".

Về phía mình, Ayala vẫn bảo lưu quan điểm cá nhân. Ông thừa nhận bản thân để cảm xúc chi phối nhưng khẳng định đó chỉ là một "cú đẩy nhẹ".

Vụ việc hiện nằm trong diện điều tra kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), sau khi ban tổ chức ghi nhận nhiều hành vi thiếu kiềm chế từ các thành viên đội tuyển Argentina, điển hình là tiền vệ Leandro Paredes, đối với các cầu thủ Tây Ban Nha sau tiếng còi mãn cuộc.

Sao Barcelona ăn mừng chức vô địch bằng xe đạp Hôm 11/5, sau khi cùng Barcelona lên ngôi tại La Liga 2025/26. Bộ ba Olmo, Pedri và Eric Garcia chọn cách ăn mừng độc đáo ... đạp xe quanh khuôn viên sân Camp Nou để ăn mừng.

Trợ lý HLV Argentina lên tiếng sau cú đấm vào Olmo

Trợ lý Roberto Ayala lần đầu lên tiếng về màn xô xát sau chung kết World Cup 2026, thừa nhận hối hận và khẳng định sẽ trực tiếp xin lỗi Dani Olmo.

09:12 23/7/2026

Tuyển thủ Tây Ban Nha bị HLV Argentina đấm vào cổ họng

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Dani Olmo bị thành viên ban huấn luyện Argentina đấm vào cổ họng khi cố can ngăn vụ hỗn chiến sau chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

19:02 22/7/2026

'Iniesta mới' khiến tuyển Pháp ôm hận

Trong trận thắng 2-0 tuyển Pháp của Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, khoảnh khắc Dani Olmo bị vây kín gợi nhắc đến hình ảnh huyền thoại của Andres Iniesta tại EURO 2012.

08:52 15/7/2026

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

dani olmo tây ban nha roberto ayala Tuyển Argentina dani olmo tây ban nha roberto ayala

    Đọc tiếp

    Benzema nổi loạn tại Saudi Arabia

    Benzema nổi loạn tại Saudi Arabia

    1 giờ trước 07:08 27/7/2026

    0

    Tương lai của Karim Benzema tại Al Hilal rơi vào bế tắc khi tiền đạo người Pháp từ chối mọi phương án chia tay đội trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý