'Iniesta mới' khiến tuyển Pháp ôm hận

Trong trận thắng 2-0 tuyển Pháp của Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, khoảnh khắc Dani Olmo bị vây kín gợi nhắc đến hình ảnh huyền thoại của Andres Iniesta tại EURO 2012.

Dani Olmo góp phần giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp.

Rạng sáng 15/7, chiến thắng thuyết phục 2-0 của Tây Ban Nha ở cuộc chạm trán đội tuyển Pháp để tiến vào chung kết World Cup 2026 để lại một khung hình mang tính biểu tượng. Tiền vệ Olmo trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bị bao vây bởi 4 cầu thủ "Les Bleus" trong một tình huống tranh chấp.

Bức ảnh này ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội do sự tương đồng kỳ lạ với một khoảnh khắc kinh điển trong quá khứ của chính "La Roja".

Người hâm mộ nhanh chóng liên hệ khoảnh khắc của Olmo với bức ảnh huyền thoại của Iniesta tại trận chung kết EURO 2012. Khi ấy, "nhạc trưởng" của Tây Ban Nha cũng bị vây quanh bởi 5 cầu thủ bên phía Italy

Sự lặp lại của lịch sử sau 14 năm không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về thị giác, mà còn minh chứng cho vai trò quan trọng và khả năng thu hút phòng ngự cực lớn của các tiền vệ hào hoa bên phía Tây Ban Nha.

Tại trận bán kết năm nay, Olmo thể hiện tầm ảnh hưởng tuyệt đối lên lối chơi của Tây Ban Nha. Việc thu hút tới 4 cái bóng áo xanh áp sát cho thấy sự thận trọng của hàng thủ Pháp đối với khả năng xoay sở và nhãn quan của cầu thủ mang áo số 10.

Iniesta từng "nhảy múa" ở trận đấu với Italy. (Ảnh: Instagram Iniesta)

Giống như cách Iniesta từng dẫn dắt Tây Ban Nha đến ngôi vương, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona chứng tỏ mình là người kế thừa xứng đáng di sản của các đàn anh.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và đưa ra những đường chuyền quyết định của Olmo là chìa khóa giúp Tây Ban Nha khuất phục "Les Bleus" với tỷ số dễ dàng 2-0. Thống kê cho thấy trong suốt 78 phút xuất hiện trên sân, anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 97%, đóng góp 1 kiến tạo và tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm.

Việc tái hiện lại hình ảnh biểu tượng của Iniesta một lần nữa khẳng định vị thế của Tây Ban Nha như một lò đào tạo ra những tiền vệ có khả năng điều khiển trận đấu theo ý muốn, bất chấp áp lực từ đối thủ.

Sau khi đánh bại tuyển Pháp, Tây Ban Nha sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2026 vào rạng sáng 20/7. Đối thủ của thầy trò Luis de la Fuente là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Anh.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.