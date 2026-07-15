Nghịch lý Tây Ban Nha

Không cần một người hùng tạo khác biệt, Tây Ban Nha vẫn vô hiệu hóa hàng công tuyển Pháp để tiến vào chung kết World Cup 2026 bằng một màn trình diễn đậm dấu ấn tập thể.

Pedro Porro không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự mà còn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha bước vào bán kết với thành tích mới thủng lưới một bàn sau sáu trận. Đội bóng của Luis de la Fuente nổi tiếng nhờ khả năng kiểm soát bóng và tấn công áp đảo, song chính hệ thống phòng ngự mới tạo nên khác biệt lớn nhất tại World Cup 2026.

Hàng thủ là điểm tựa của nhà vô địch

Chiến thắng 2-0 trước tuyển Pháp là minh chứng rõ ràng. Suốt 90 phút, Unai Simon chỉ phải thực hiện ba pha cứu thua tương đối đơn giản, trong khi hàng công từng ghi 18 bàn của "Les Bleus" gần như không tạo ra sức ép đáng kể.

Mbappe chỉ có ba cú sút với tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khoảng 0,08, còn cả tuyển Pháp chỉ tạo ra 0,3 xG dù sở hữu nhiều cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Những con số ấy không phản ánh sự xuất sắc của riêng Simon, mà cho thấy khả năng tổ chức gần như hoàn hảo của cả hệ thống phòng ngự Tây Ban Nha.

Rodri tiếp tục chứng minh giá trị khi làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, giúp Tây Ban Nha bóp nghẹt hàng công tuyển Pháp.

Marc Cucurella thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công, nhưng phía sau anh luôn có Rodri, Fabian Ruiz, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Pedro Porro bọc lót kịp thời. Mỗi khi Mbappe, Dembele hay Olise tìm thấy khoảng trống, họ lập tức bị thu hẹp không gian.

Theo thống kê, nhóm cầu thủ này thắng 25 trong 34 pha tranh chấp tay đôi, đạt tỷ lệ 74%, đồng thời thực hiện 44 tình huống phòng ngự thành công. Theo Marca, Porro không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự mà còn ghi bàn thắng thứ hai sau pha phối hợp bật nhả đẹp mắt với Olmo.

Đáng chú ý, Porro trải qua mùa giải thảm hại ở cấp CLB khi Tottenham sa lầy. Laporte tưởng như hết thời, từng phiêu bạt sang Saudi Arabia và chỉ trở lại Tây Ban Nha vào năm 2025. Cubarsi cũng mới 19 tuổi, còn Cucurella đứng trong tập thể bất ổn của Chelsea mùa 2025/26.

Bộ tứ hàng thủ của Tây Ban Nha không ai là siêu sao. Nhưng khi trở lại ĐTQG, họ được đặt trong hệ thống hẳn hoi, chơi bóng khoa học, được sự hỗ trợ và bọc lót. Nói cách khác, khi Tây Ban Nha phòng ngự, cả một hệ thống làm điều đó để rồi dựng lên bức tường thép.

Ở tuyến trên, Rodri tiếp tục thể hiện vai trò không thể thay thế ở khu trung tuyến. Tiền vệ từng giành Quả bóng vàng 2024 không cần những pha xử lý hoa mỹ, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc để cắt bóng, điều tiết nhịp độ và khiến tuyển Pháp gần như không thể triển khai tấn công theo ý muốn.

Không cần người hùng, chỉ cần một tập thể hoàn hảo

World Cup luôn là nơi các ngôi sao quyết định số phận trận đấu. Argentina nhiều lần chờ đợi Messi lên tiếng, tuyển Pháp đặt kỳ vọng vào Mbappe, còn tuyển Anh hy vọng Jude Bellingham hoặc Harry Kane sẽ tạo ra khác biệt.

Tây Ban Nha lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Lamine Yamal là tài năng nổi bật nhất của "La Roja", nhưng đội bóng này chưa bao giờ phụ thuộc vào cầu thủ 19 tuổi.

Khi Yamal bị phong tỏa, Dani Olmo sẵn sàng đảm nhận vai trò sáng tạo. Nếu hàng công gặp khó, Oyarzabal biết cách lên tiếng trong vòng cấm, còn Mikel Merino nhiều lần tạo khác biệt sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Hàng thủ Tây Ban Nha chỉ để tuyển Pháp tạo ra khoảng 0,3 xG, một trong những màn trình diễn phòng ngự ấn tượng nhất World Cup 2026.

Oyarzabal ghi 5 bàn tại World Cup 2026, trong khi Merino hai lần trở thành người hùng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Fabian Ruiz âm thầm điều tiết thế trận, còn Baena, Cucurella hay Pedro Porro đều biết cách tạo dấu ấn khi đội bóng cần đến họ. Không ai là trung tâm tuyệt đối, nhưng tất cả đều đóng góp vào thành công chung.

Đó cũng là dấu ấn lớn nhất của Luis de la Fuente. Ông không xây dựng Tây Ban Nha quanh một siêu sao, mà tạo ra một tập thể nơi mọi mắt xích đều vận hành đúng vai trò.

Khi một cầu thủ bị khóa chặt, người khác lập tức xuất hiện để lấp đầy khoảng trống. Khi đội mất bóng, cả hệ thống cùng phản ứng. Khi một người lao lên pressing, những người còn lại ngay lập tức khép kín các hướng chuyền bóng.

Nếu nhìn lại hành trình của "La Roja", có thể thấy đội bóng này không khởi đầu giải đấu trong trạng thái hoàn hảo. Trận hòa Cape Verde từng khiến nhiều người nghi ngờ khi Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng ở một phần ba cuối sân.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Mikel Oyarzabal tận dụng thành công quả phạt đền để giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Pháp 1-0 ở bán kết World Cup 2026

Tuy nhiên, sau mỗi vòng đấu, đội bóng của De la Fuente đều hoàn thiện thêm một bước. Rodri lấy lại phong độ đỉnh cao, Yamal trưởng thành hơn, Fabian Ruiz ổn định hơn, còn Oyarzabal, Merino, Porro và Cucurella đều chơi ngày càng hiệu quả.

Đó là lý do Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới một bàn sau bảy trận, thành tích phòng ngự tốt nhất World Cup 2026. Quan trọng hơn, họ khiến hàng công trị giá hàng trăm triệu euro của tuyển Pháp chỉ tạo ra 0,3 xG, con số đủ phản ánh sự áp đảo về mặt chiến thuật.

Trong bóng đá hiện đại, một ngôi sao có thể mang về chiến thắng ở một trận đấu, nhưng để tiến tới trận cuối cùng của World Cup, điều quan trọng hơn là cả hệ thống cùng vận hành trơn tru. Tây Ban Nha đang sở hữu điều đó, và chính sự ổn định của một tập thể gắn kết giúp họ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.