Tuyển Pháp có thực sự bị trọng tài xử ép?

Nhiều quyết định của trọng tài Ivan Barton gây tranh cãi ở bán kết World Cup 2026, nhưng liệu đó có phải nguyên nhân khiến tuyển Pháp thua Tây Ban Nha?

HLV Didier Deschamps đặt dấu hỏi về công tác trọng tài sau thất bại 0-2 của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha.

Ngay sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha sáng 15/7, HLV Didier Deschamps công khai đặt dấu hỏi về năng lực của trọng tài Ivan Barton. “Liệu trọng tài có đủ trình độ để điều khiển một trận bán kết World Cup?”, chiến lược gia người Pháp phát biểu.

Dù thừa nhận Pháp chơi dưới sức, Deschamps cho rằng một số quyết định của vị vua áo đen người El Salvador ảnh hưởng đến trận đấu.

Tình huống gây tranh cãi đầu tiên đến ở phút 22, khi Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vùng cấm, mang về quả phạt đền giúp Tây Ban Nha mở tỷ số. Trước pha va chạm, Yamal có chạm tay vào bóng. Tuy nhiên, đây chưa được xem là lỗi vì cánh tay ở sát người và không có động tác cố ý chơi bóng bằng tay.

Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vùng cấm.



Ở chiều ngược lại, tuyển Pháp cho rằng họ cũng xứng đáng được hưởng phạt đền ở cuối trận. Trong pha tranh chấp với Desire Doue, Yamal vào bóng bằng gầm giày. Trọng tài thổi phạt nhưng không cho Pháp hưởng penalty, dù nhiều ý kiến nhận định điểm phạm lỗi nằm trên hoặc ngay sát vạch 16,5 m.

Ngay từ phút 15, Michael Olise có pha vào bóng mạnh với Rodri nhưng không phải nhận thẻ. Tình huống này ít nhất xứng đáng bị cảnh cáo. Đến phút 76, Yamal tiếp tục thoát thẻ sau pha phạm lỗi từ phía sau với Kylian Mbappe.

Olise vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Tây Ban Nha.

Cách tổ trọng tài xử lý các tình huống việt vị cũng khiến tuyển Pháp không hài lòng. Trong hiệp một, trợ lý nhiều lần căng cờ rất sớm khi Mbappe băng xuống, trong khi ở hiệp hai, Yamal được phép tiếp tục pha bóng trước khi bị báo việt vị sau khi đã đưa bóng vào lưới.

Một số quyết định khác cũng gây khó hiểu. Cuối hiệp một, trọng tài hủy quả đá phạt dành cho Pháp và chuyển sang tình huống thả bóng mà không có lời giải thích rõ ràng. Đến phút 82, ông ban đầu cho Pháp hưởng phạt góc, nhưng sau đó đổi sang cho Tây Ban Nha phát bóng lên vì xác định có lỗi việt vị.

Điều đáng chú ý là không chỉ tuyển Pháp phản ứng. Sau trận, Rodri cũng cho rằng Lamine Yamal liên tục bị phạm lỗi nhưng không được trọng tài bảo vệ.

Dẫu vậy, ngay cả Deschamps cũng thừa nhận nguyên nhân lớn nhất khiến Pháp dừng bước không nằm ở các quyết định của trọng tài, mà ở việc đội bóng của ông chơi dưới phong độ trước một Tây Ban Nha vượt trội về thế trận.