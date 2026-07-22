Tuyển thủ Tây Ban Nha bị HLV Argentina đấm vào cổ họng

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Dani Olmo bị thành viên ban huấn luyện Argentina đấm vào cổ họng khi cố can ngăn vụ hỗn chiến sau chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

Khoảnh khắc gây tranh cãi.

Căng thẳng giữa hai đội leo thang sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife (Mỹ). Trung vệ Eric Garcia và tiền vệ Gavi xảy ra ẩu đả với tiền vệ Leandro Paredes bên phía Argentina, khiến nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của cả hai bên cùng nhập cuộc.

Trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình, Dani Olmo tiến đến để kéo Garcia ra khỏi điểm nóng. Tuy nhiên, khi vừa chen vào giữa đám đông, tiền vệ của Tây Ban Nha bất ngờ bị một thành viên ban huấn luyện Argentina vung tay đấm thẳng vào vùng cổ họng.

Cú đánh khiến Olmo khựng lại và ôm cổ đau đớn, trong khi những người xung quanh lập tức lao đến can ngăn. Đoạn video sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ.

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của thành viên ban huấn luyện Argentina là không thể chấp nhận, nhất là khi Olmo không tham gia xô xát mà chỉ cố gắng tách các cầu thủ ra khỏi cuộc đối đầu.

FIFA đã mở cuộc điều tra về vụ hỗn chiến sau trận chung kết World Cup 2026. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết đang thu thập đầy đủ hình ảnh, video và báo cáo từ các trọng tài cũng như giám sát trận đấu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở trận chung kết, Ferran Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 sau 120 phút căng thẳng.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.