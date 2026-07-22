MU 'thở phào' với Mainoo

Dù dính chấn thương lưng, Kobbie Mainoo vẫn kịp bình phục để hội quân cùng Manchester United trong chuyến du đấu tiền mùa giải vào đầu tháng 8.

Chấn thương của Kobbie Mainoo không quá nghiêm trọng.

Mainoo dự kiến kịp tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải của Manchester United tại Dublin vào ngày 10/8, bất chấp chấn thương lưng gặp phải trong thời gian tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Anh.

Theo The Athletic , vấn đề sức khỏe của tiền vệ sinh năm 2005 không quá nghiêm trọng và được dự báo sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của "Quỷ đỏ".

Trước đó, tài năng thuộc biên chế Manchester United không thể ra sân cho tuyển Anh ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 gặp Pháp hôm 19/7 ("Tam sư" giành chiến thắng với tỷ số 6-4). Huấn luyện viên Thomas Tuchel tiết lộ cậu học trò gặp phải một cơn đau lưng dữ dội và buộc phải ngồi ngoài.

Dù vậy, các chẩn đoán y tế cho thấy loại chấn thương này thường chỉ khiến cầu thủ 21 tuổi phải nghỉ thi đấu một trận, giúp ban huấn luyện Manchester United trút bỏ được gánh nặng lo âu.

Sự trở lại của Mainoo đóng vai trò quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Michael Carrick trong bối cảnh Casemiro đã rời đi còn Manuel Ugarte nghỉ dài hạn vì chấn thương. Tiền vệ sinh năm 2005 có nửa sau mùa giải trước đầy bùng nổ với 16 trận đá chính liên tiếp kể từ giữa tháng 1.

Bất chấp sự xuất hiện của các tân binh như Andrey Santos và Youri Tielemans, anh vẫn được kỳ vọng là hạt nhân trong lối chơi của Manchester United ở mùa giải tới.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.