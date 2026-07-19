Sự thật sau 0 phút của Mainoo ở World Cup

Kobbie Mainoo rời World Cup mà không được thi đấu phút nào, dù anh sở hữu nhiều phẩm chất tuyển Anh đã thiếu trong những thời điểm quan trọng nhất.

Mainoo có mặt trong danh sách dự World Cup, tập luyện đầy đủ trong phần lớn giải đấu nhưng không được Thomas Tuchel sử dụng dù chỉ một phút. Tiền vệ của Manchester United không chỉ đứng sau Declan Rice và Elliot Anderson, hai lựa chọn chính ở trung tâm, mà còn bị xếp dưới cả những cầu thủ vốn không thường xuyên chơi ở vị trí này.

Khi cần tăng khả năng sáng tạo, Tuchel đưa Eberechi Eze vào sân. Khi muốn củng cố phòng ngự, ông kéo Reece James vào giữa. Trong một số thời điểm khác, Morgan Rogers cũng được chọn để bổ sung sức mạnh và khả năng đưa bóng về phía trước. Mainoo vì thế trở thành người thừa trong một đội hình mà mỗi phương án thay thế đều gắn với nhiệm vụ chiến thuật cụ thể.

Đây là điều khó hình dung trước giải. Mainoo từng chơi nổi bật trong hành trình tuyển Anh vào chung kết Euro 2024, đặc biệt ở những trận đấu đòi hỏi khả năng giữ bóng dưới áp lực. Anh có thể nhận bóng trong không gian hẹp, xoay người thoát khỏi đối thủ và kết nối các tuyến bằng những pha xử lý gọn gàng. Tuy nhiên, những phẩm chất ấy không đủ giúp tiền vệ trẻ thuyết phục Tuchel.

Mainoo không có một vai trò rõ ràng

Vấn đề lớn nhất của Mainoo không hẳn nằm ở năng lực chuyên môn, mà ở việc Tuchel dường như không tìm thấy vai trò phù hợp cho anh trong cấu trúc của tuyển Anh.

Rice là lựa chọn gần như không thể thay thế. Tiền vệ Arsenal có thể phòng ngự, bao quát khoảng trống, dẫn bóng và tạo ra nguồn năng lượng lớn ở khu trung tuyến.

Bên cạnh Rice, Anderson được đánh giá cao nhờ cường độ hoạt động, khả năng tranh chấp và tính kỷ luật. Cặp tiền vệ này đáp ứng ưu tiên hàng đầu của Tuchel: giữ đội hình cân bằng và hạn chế nguy cơ bị phản công.

Tuchel ưu tiên Rice, Anderson và cả những phương án trái vị trí như Reece James hơn Mainoo.

Mainoo không phải mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy. Anh xử lý bóng tốt nhưng không có phạm vi hoạt động rộng như Rice, cũng chưa tạo cảm giác chắc chắn khi phải bảo vệ khoảng trống lớn. Trong một hệ thống ưu tiên thể lực, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái, những hạn chế đó khiến cầu thủ MU thất thế.

Khi Rice chỉ có thể thi đấu một hiệp trước Na Uy, Tuchel vẫn không chọn Mainoo. Eze được đưa vào để tăng khả năng chuyền bóng giữa các tuyến và gây đột biến gần vùng cấm. Sau đó, Reece James xuất hiện ở trung tâm nhằm giúp tuyển Anh phòng ngự tốt hơn. Khi James phải trở lại hành lang cánh, cơ hội lại được trao cho Rogers.

Trình tự thay người ấy cho thấy Mainoo không chỉ mất vị trí vào tay các tiền vệ trung tâm. Anh còn đứng sau những cầu thủ được Tuchel sử dụng theo kiểu “đúng người, đúng nhiệm vụ”.

Eze mang lại sự sáng tạo, James đem tới sức mạnh phòng ngự, còn Rogers phù hợp với cách chơi trực diện. Mainoo có nhiều kỹ năng, nhưng không có một phẩm chất nào được Tuchel xem là đủ nổi bật để thay đổi trận đấu.

Một chi tiết khác được truyền thông Anh đề cập là màn thể hiện trên sân tập trước trận gặp Ghana. Mainoo từng được tính đến như một phương án khi Rice gặp vấn đề thể trạng, nhưng Tuchel được cho là không hài lòng với những gì tiền vệ này thể hiện trong buổi tập cuối. Kế hoạch sau đó thay đổi và Mainoo tiếp tục ngồi ngoài.

Thông tin hậu trường này chưa được Tuchel xác nhận đầy đủ, nhưng có thể giải thích vì sao cánh cửa vốn đã hẹp lại gần như khép hẳn. Ở một giải đấu ngắn ngày, thứ tự lựa chọn thường được định hình rất nhanh. Khi Rice và Anderson tạo thành cặp tiền vệ ổn định, Tuchel càng ít có lý do thử nghiệm một cầu thủ chưa giành được niềm tin trong tập luyện.

Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp của Mainoo có thể hữu ích khi tuyển Anh bị Argentina gây sức ép.

Đến trận tranh hạng ba gặp Pháp, Mainoo vắng mặt vì chấn thương lưng. Tuy nhiên, vấn đề thể trạng chỉ giải thích việc anh không thể góp mặt trong trận cuối. Nó không lý giải được việc tiền vệ 21 tuổi đã phải ngồi ngoài trong toàn bộ hành trình trước đó.

Nghịch lý trong lựa chọn của Tuchel

Việc Mainoo bị bỏ quên không đồng nghĩa Tuchel không thích những tiền vệ kỹ thuật. Trong sự nghiệp, HLV người Đức từng xây dựng đội bóng quanh nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát và thoát pressing.

Tại Dortmund, ông trao vai trò quan trọng cho Julian Weigl, một tiền vệ có khả năng điều tiết, giữ nhịp và triển khai bóng từ tuyến dưới. Ở PSG, Marco Verratti là mắt xích quan trọng trong việc duy trì quyền kiểm soát, nhận bóng dưới áp lực và đưa bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên của đối thủ.

Tại Chelsea, Tuchel cũng sử dụng Jorginho, Mateo Kovacic và N’Golo Kante theo những cách khác nhau. Jorginho tổ chức lối chơi và giữ cấu trúc, Kovacic dẫn bóng thoát pressing, còn Kante bảo đảm khả năng tranh chấp và bao quát. Tuchel không loại bỏ những cầu thủ kỹ thuật, nhưng luôn đặt họ trong một hệ thống có sự cân bằng rõ ràng.

Điểm chung trong cách dùng người của Tuchel là mỗi tiền vệ phải đáp ứng một nhiệm vụ cụ thể. Người cầm bóng cần được bảo vệ bởi một đồng đội có thể tranh chấp và che chắn phía sau. Người chơi tự do phải hoạt động trong một cấu trúc đủ chặt để đội bóng không mất cân bằng khi mất bóng.

Ở tuyển Anh, Mainoo không có được điều kiện ấy. Rice vừa là người phòng ngự tốt nhất, vừa có khả năng dẫn bóng và hỗ trợ tấn công. Anderson đem đến sức trẻ, cường độ và tính cơ động. Tuchel vì thế không muốn phá vỡ cặp tiền vệ đã đáp ứng phần lớn yêu cầu của mình.

Mainoo rời World Cup 2026 mà không được thi đấu phút nào, dù từng là trụ cột của tuyển Anh tại Euro 2024.

Tuy nhiên, lựa chọn này tạo ra một nghịch lý. Trong trận bán kết với Argentina, tuyển Anh không thể giữ bóng sau khi vượt lên dẫn trước. Đội bóng của Tuchel lùi sâu, mất quyền kiểm soát và gần như chỉ tìm cách chống đỡ. Đây lại là hoàn cảnh mà những phẩm chất của Mainoo có thể trở nên hữu ích.

Tiền vệ MU không phải cầu thủ chuyền dài xuất sắc hay người có thể kiểm soát cả khu trung tuyến một mình. Điểm mạnh của anh nằm ở khả năng nhận bóng khi bị áp sát, xoay trở trong không gian hẹp và giúp đội thoát khỏi sức ép bằng những pha xử lý ngắn. Tuyển Anh đã thiếu chính sự bình tĩnh đó khi Argentina đẩy cao đội hình.

Sau trận thua, Tuchel thừa nhận đội bóng gặp khó trong việc giữ quyền kiểm soát. Nhưng ông vẫn không sử dụng cầu thủ được đánh giá là một trong những người xử lý bóng tốt nhất đội hình. Điều này khiến quyết định bỏ qua Mainoo trở thành một trong những vấn đề gây tranh luận nhất trong chiến dịch World Cup của tuyển Anh.

Mainoo vì thế không thất bại chỉ vì anh kém hơn những người cạnh tranh trực tiếp. Anh bị bỏ lại bởi Tuchel xây dựng đội hình theo hướng ưu tiên thể lực, cường độ và những vai trò chuyên biệt. Trong cấu trúc ấy, tiền vệ MU không đủ mạnh để trở thành một số 6, không trực diện như một số 10 và cũng không được xem là giải pháp phòng ngự đáng tin cậy.

Câu hỏi lớn nhất không phải tại sao Mainoo không thể cạnh tranh với Rice hay Anderson, mà là tại sao Tuchel vẫn đưa anh tới World Cup khi không có kế hoạch sử dụng rõ ràng. Một cầu thủ từng đá chính ở giai đoạn quyết định của Euro 2024 cuối cùng chỉ xuất hiện trên sân tập và băng ghế dự bị.

World Cup của Mainoo khép lại mà không có khoảnh khắc nào trên sân. Đáng tiếc hơn, anh sở hữu đúng những phẩm chất tuyển Anh cần khi hành trình của họ bắt đầu mất kiểm soát.