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Thể thao World Cup 2026

James Rodriguez nhận cái kết cay đắng sau World Cup 2026

  • Thứ tư, 22/7/2026 19:06 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Minnesota United khép lại hành trình của James Rodriguez bằng bài đăng chỉ vỏn vẹn 4 từ, đánh dấu đoạn kết buồn sau kỳ World Cup 2026 đáng quên của ngôi sao Colombia.

James Rodriguez bị thanh lý hợp đồng sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Chỉ ít ngày sau khi World Cup 2026 khép lại, James Rodriguez phải đón nhận thêm một cú sốc trong sự nghiệp. Minnesota United xác nhận chia tay tiền vệ người Colombia bằng thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội: "Gracias por todo, James" (tạm dịch: Cảm ơn vì tất cả, James).

Bài đăng chỉ có 4 từ đã khép lại hành trình ngắn ngủi và nhiều tiếc nuối của cựu sao Real Madrid tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Ban đầu, James gia nhập Minnesota hồi tháng 2 theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6, với mục tiêu lấy lại phong độ để chinh phục kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, kế hoạch ấy không diễn ra như mong đợi. Tiền vệ 35 tuổi liên tục gặp vấn đề về thể lực, từ chấn thương bàn chân đến tình trạng mất nước phải nhập viện. Anh chỉ ra sân 8 trận cho Minnesota United trên mọi đấu trường và đóng góp 2 pha kiến tạo, trong đó điểm sáng hiếm hoi là màn trình diễn trước Austin hồi tháng 5.

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Bài đăng chia tay James của Minnesota.

Đến World Cup 2026, James vẫn được trao băng đội trưởng Colombia. Anh đá chính cả ba trận vòng bảng, cùng các cuộc đối đầu Ghana ở vòng 32 đội và Thụy Sĩ tại vòng 16 đội.

Dù vậy, cựu Vua phá lưới World Cup 2014 không ghi bàn hay kiến tạo, chỉ để lại vài khoảnh khắc xử lý kỹ thuật nhưng không còn duy trì được tầm ảnh hưởng như thời kỳ đỉnh cao.

Sau giải đấu, Minnesota United quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng đến hết tháng 12, chấm dứt mối lương duyên với ngôi sao từng khoác áo Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano và Club Leon.

Theo truyền thông Colombia, James vẫn nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn. Tuy nhiên, việc thi đấu thiếu ổn định trong nhiều tháng gần đây được xem là rào cản lớn khiến anh khó tìm được bến đỗ phù hợp.

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Đào Trần

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