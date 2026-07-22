Điểm đến của Messi sau khi thua chung kết World Cup

Sau thất bại của tuyển Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi lựa chọn trở về quê nhà Rosario để nghỉ ngơi.

Messi trở về quê nhà nghỉ ngơi. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Argentina, siêu sao 39 tuổi đáp chuyến bay riêng cùng gia đình về Rosario ngay sau khi giải đấu khép lại. Thay vì trở về Buenos Aires cùng toàn đội để tham dự các hoạt động tổng kết, đội trưởng Argentina quyết định dành thời gian ở quê hương, nơi anh có thể tận hưởng không gian yên bình bên những người thân.

Dù vừa trải qua nỗi thất vọng khi Argentina gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu ở trận chung kết, Messi vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Hàng trăm CĐV có mặt bên ngoài sân bay cũng như khu vực gần nơi ở của anh tại Rosario từ sớm để chờ đợi khoảnh khắc thần tượng xuất hiện.

Nhiều người mang theo cờ Argentina, áo đấu số 10 và hô vang tên Messi như một lời động viên dành cho người đội trưởng đã cống hiến hết mình tại World Cup 2026. Dù không thể giúp "Albiceleste" bảo vệ thành công ngôi vô địch, Messi vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ người hâm mộ quê nhà.

Messi và đồng đội không thể bảo vệ danh hiệu. Ảnh: Reuters.

Tại giải đấu diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico, Messi tiếp tục là đầu tàu của Argentina với hàng loạt màn trình diễn đẳng cấp, góp công lớn đưa đội tuyển vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, bàn thắng trong hiệp phụ của Ferran Torres đã chấm dứt giấc mơ bảo vệ cúp vàng của nhà đương kim vô địch.

Việc trở về Rosario được xem là khoảng lặng cần thiết để Messi lấy lại tinh thần sau hành trình đầy cảm xúc tại World Cup 2026. Đội chủ quản Inter Miami cũng xác nhận M10 và đồng đội Rodrigo De Paul sẽ vắng mặt ở hai cuộc đối đầu với Chicago Fire (23/7) và Montreal (26/7) tại MLS.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.