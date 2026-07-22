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Thể thao

Điều kiện để Real Madrid đón thêm tân binh

  • Thứ tư, 22/7/2026 12:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi chiêu mộ những tân binh chất lượng, Real Madrid được cho là sẽ chỉ tham gia thị trường chuyển nhượng nếu có cầu thủ rời sân Bernabeu trong thời gian tới.

Theo COPE, Real Madrid sẽ chỉ kích hoạt thêm các thương vụ bom tấn ở phiên chợ hè năm nay nếu không gian quỹ lương và đội hình được giải phóng bởi sự ra đi của các cầu thủ hiện tại.

Sau khi hoàn tất việc chiêu mộ những ngôi sao như Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate và Bernardo Silva, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện chủ động giảm tốc độ mua sắm trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Mourinho đang trực tiếp thực hiện các buổi gặp mặt cá nhân với từng cầu thủ để đánh giá toàn diện nhân sự trước thềm mùa giải mới. Franco Mastantuono và Raul Asencio nhiều khả năng được đem đi cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Ngược lại, Gonzalo Garcia dự kiến vẫn được giữ lại để cạnh tranh vị trí trong đội một.

Trong bối cảnh quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới đang diễn ra khẩn trương, Real Madrid vẫn đang chờ đợi sự trở lại của các trụ cột sau World Cup 2026. Arda Guler vừa hội quân cách đây chưa lâu, trong khi Federico Valverde được xác nhận sẽ trở lại tập luyện tại trung tâm Valdebebas vào cuối tuần này.

Tính đến thời điểm hiện tại, "Los Blancos" đã thực hiện cuộc thanh lọc đội hình mạnh mẽ khi chia tay những cái tên gồm Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos, Mario Martin và Fran Garcia.

Việc đẩy đi các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch tạo điều kiện để đội chủ sân Bernabeu đón về các tân binh chất lượng, hoàn tất bước đầu kế hoạch tái thiết câu lạc bộ dưới thời huấn luyện viên Mourinho.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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