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Thể thao

Cầu thủ 'không thể đụng đến' của Mourinho

  • Thứ bảy, 11/7/2026 20:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Federico Valverde sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid bất chấp những tin đồn chuyển nhượng trong thời gian qua.

Mourinho coi Valverde là hạt nhân trong lối chơi ở Real Madrid.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có ý định bán tiền vệ người Uruguay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, sau khi HLV Jose Mourinho xác định anh là nhân tố "không thể đụng đến".

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Valverde có thể nằm trong danh sách những cầu thủ bị bán để Real Madrid cân đối tài chính và tạo ngân sách cho các tân binh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mourinho làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem Valverde là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong dự án tái thiết đội bóng. Vì vậy, ông không chấp nhận bất kỳ phương án nào liên quan đến việc chia tay tiền vệ 27 tuổi.

Không chỉ giữ chân Valverde, Mourinho còn muốn trực tiếp làm việc với học trò để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian gần đây. Tiền vệ người Uruguay vướng vào vụ xô xát với Aurelien Tchouameni, trước khi tiếp tục bị đồn có mâu thuẫn với HLV Marcelo Bielsa tại tuyển Uruguay trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Dù vậy, Mourinho tin rằng những lùm xùm kể trên sẽ không ảnh hưởng đến vai trò của Valverde tại sân Santiago Bernabeu. Ngược lại, "Người đặc biệt" muốn giúp cậu học trò ổn định tâm lý để trở thành thủ lĩnh mới của đội bóng.

Theo kế hoạch, Valverde khả năng sẽ được trao băng đội trưởng Real Madrid từ mùa giải tới. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của tiền vệ người Uruguay trong nhiều năm qua.

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Minh Nghi

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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