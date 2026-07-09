MU hết cơ hội nổ 'bom tấn' Tchouameni

Real Madrid giữ chân thành công tiền vệ Aurelien Tchouameni trước sự quan tâm từ Manchester United.

Tchouameni quyết định ở lại Real.

Theo Athletic, Tchouameni đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031 với Real. Thỏa thuận này khẳng định vị thế quan trọng của cầu thủ 26 tuổi trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Bernabeu.

Trước khi gia hạn, hợp đồng cũ của Tchouameni vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2028. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Real quyết định thưởng cho những đóng góp của tiền vệ người Pháp bằng một bản giao kèo mới.

Tchouameni gia nhập Real vào mùa hè năm 2022 từ Monaco trong thương vụ có tổng giá trị hơn 100 triệu euro. Khi đó, "Los Blancos" vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ PSG và MU để sở hữu một trong những tiền vệ được đánh giá cao nhất châu Âu.

Sau 4 năm gắn bó với Real, Tchouameni ra sân 195 trận trên mọi đấu trường và ghi được 7 bàn thắng. Riêng mùa giải vừa qua, anh có 49 lần ra sân, trong đó có 33 trận tại La Liga, tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa của đội bóng Tây Ban Nha.

Việc Tchouameni đồng ý ở lại Real khiến tham vọng chiêu mộ tiền vệ này của MU đổ vỡ. Trước đó, nhiều nguồn tin tại Anh cho biết "Quỷ đỏ" xem tuyển thủ người Pháp là ứng viên sáng giá để thay thế Casemiro tại sân Old Trafford.

Hiện tại, Tchouameni cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026. Anh ra sân 3 trong tổng số 5 trận của "Les Bleus" và luôn nhận được sự tin tưởng từ HLV Didier Deschamps.

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