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Thể thao

Mức lương mới của Tchouameni

  • Thứ sáu, 10/7/2026 15:59 (GMT+7)
  • 8 phút trước

MU hết hy vọng chiêu mộ Aurelien Tchouameni sau khi tiền vệ người Pháp đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2031.

Tchouameni quyết định ở lại Real Madrid.

Theo AS, Real Madrid từ chối mọi lời đề nghị dành cho Tchouameni, bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Manchester United. Về phía cầu thủ, anh cũng không có ý định rời sân Bernabeu và nhanh chóng đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

Động thái này chấm dứt hoàn toàn tham vọng của "Quỷ đỏ", đội bóng xem Tchouameni là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Trái với nhiều đồn đoán trước đó, mức thu nhập của tuyển thủ Pháp không tăng vọt như dự kiến. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Tchouameni sẽ nhận khoảng 9 triệu euro mỗi mùa, thay vì 13 triệu euro.

Dù mức lương không thuộc nhóm cao nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tiền vệ sinh năm 2000 vẫn lựa chọn gắn bó lâu dài với Real Madrid. Anh tin rằng Bernabeu là môi trường lý tưởng nhất để tiếp tục phát triển sự nghiệp và khẳng định bản thân ở đẳng cấp cao nhất.

Nguồn tin cũng cho biết Manchester United sớm nhận ra thương vụ gần như không có cơ hội thành công. Không chỉ Real Madrid kiên quyết từ chối đàm phán, Tchouameni cũng chưa từng cân nhắc khả năng chuyển tới Old Trafford.

Việc giữ chân Tchouameni nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ HLV Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá anh là một trong những tiền vệ trụ nhất thế giới hiện nay và là nhân tố then chốt trong việc kiểm soát nhịp độ và cân bằng lối chơi của Real Madrid.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Tchouameni Mourinho Tchouameni

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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