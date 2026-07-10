Mức lương mới của Tchouameni

MU hết hy vọng chiêu mộ Aurelien Tchouameni sau khi tiền vệ người Pháp đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2031.

Tchouameni quyết định ở lại Real Madrid.

Theo AS, Real Madrid từ chối mọi lời đề nghị dành cho Tchouameni, bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Manchester United. Về phía cầu thủ, anh cũng không có ý định rời sân Bernabeu và nhanh chóng đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

Động thái này chấm dứt hoàn toàn tham vọng của "Quỷ đỏ", đội bóng xem Tchouameni là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Trái với nhiều đồn đoán trước đó, mức thu nhập của tuyển thủ Pháp không tăng vọt như dự kiến. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Tchouameni sẽ nhận khoảng 9 triệu euro mỗi mùa, thay vì 13 triệu euro.

Dù mức lương không thuộc nhóm cao nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tiền vệ sinh năm 2000 vẫn lựa chọn gắn bó lâu dài với Real Madrid. Anh tin rằng Bernabeu là môi trường lý tưởng nhất để tiếp tục phát triển sự nghiệp và khẳng định bản thân ở đẳng cấp cao nhất.

Nguồn tin cũng cho biết Manchester United sớm nhận ra thương vụ gần như không có cơ hội thành công. Không chỉ Real Madrid kiên quyết từ chối đàm phán, Tchouameni cũng chưa từng cân nhắc khả năng chuyển tới Old Trafford.

Việc giữ chân Tchouameni nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ HLV Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá anh là một trong những tiền vệ trụ nhất thế giới hiện nay và là nhân tố then chốt trong việc kiểm soát nhịp độ và cân bằng lối chơi của Real Madrid.

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.