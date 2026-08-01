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Thể thao

Sáu cầu thủ Argentina nguy cơ bị cấm ở World Cup 2030

  • Thứ bảy, 1/8/2026 16:00 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sau vụ hỗn chiến ở chung kết World Cup 2026, 6 tuyển thủ Argentina nguy cơ bị FIFA treo giò tại kỳ World Cup 2030 diễn ra trên sân nhà.

Hôm 20/7, Argentina thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 sau hiệp phụ. Tuy nhiên, điều khiến đội bóng Nam Mỹ đối mặt với rắc rối lớn hơn là hàng loạt hành vi bạo lực và phi thể thao sau tiếng còi mãn cuộc.

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, hậu vệ Nahuel Molina bị điều tra hai cáo buộc hành hung và một cáo buộc có hành vi phi thể thao. Tiền vệ Leandro Paredes bị điều tra tới ba cáo buộc hành hung sau khi bị ghi hình bóp cổ Eric Garcia và xô ngã Gavi trong vụ hỗn chiến.

Ngoài ra, Thiago Almada cũng bị điều tra vì hành vi phi thể thao, trong khi trợ lý HLV Roberto Ayala phải giải trình vì bị cáo buộc tấn công Dani Olmo. Về phía Tây Ban Nha, Gavi cũng bị mở hồ sơ kỷ luật liên quan đến vụ việc.

FIFA còn mở cuộc điều tra đối với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) sau khi một số cầu thủ giương biểu ngữ về quần đảo Falkland (Malvinas). Hình ảnh được cho là vi phạm quy định cấm sử dụng sự kiện thể thao cho mục đích ngoài bóng đá.

AFA còn bị điều tra vì hàng loạt cáo buộc khác như hành vi phân biệt đối xử, vi phạm quy trình tổ chức trận đấu, để cổ động viên ném vật thể xuống sân và trưng bày các thông điệp không phù hợp.

Theo The Sun, ngoài Molina, Paredes và Almada, ba tuyển thủ Cristian Romero, Lisandro Martinez và Giovani Lo Celso cũng có thể đối mặt với án phạt ảnh hưởng đến World Cup 2030.

Do Argentina không thi đấu vòng loại với tư cách đồng chủ nhà World Cup 2030, bất kỳ lệnh cấm nào được FIFA ban hành sẽ khiến các cầu thủ nói trên vắng mặt ngay ở trận mở màn của giải đấu trên sân nhà.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.

FIFA mở hồ sơ kỷ luật Argentina

FIFA mở thủ tục kỷ luật đối với tuyển Argentina sau hàng loạt cáo buộc liên quan đến biểu ngữ quần đảo Falkland và vụ ẩu đả với các cầu thủ Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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