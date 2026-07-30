FIFA mở hồ sơ kỷ luật Argentina

FIFA mở thủ tục kỷ luật đối với tuyển Argentina sau hàng loạt cáo buộc liên quan đến biểu ngữ quần đảo Falkland và vụ ẩu đả với các cầu thủ Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Các cầu thủ Argentina giơ biểu ngữ nhạy cảm sau trận thắng Anh. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo mới nhất từ FIFA, đội tuyển Argentina bị điều tra vì trưng biểu ngữ mang nội dung chính trị sau trận bán kết gặp tuyển Anh hôm 16/7, cùng với các cáo buộc về hành vi phân biệt đối xử, cử chỉ mang tính phân biệt chủng tộc, vi phạm quy định tổ chức trận đấu và việc khán giả ném đồ vật.

Tâm điểm của vụ việc là tấm biểu ngữ với dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" nhạy cảm được nhiều cầu thủ Argentina, trong đó có Lisandro Martinez và Cristian Romero, giơ cao sau chiến thắng trước tuyển Anh. Hành động này tạo ra làn sóng phản ứng mạnh tại Anh.

Bên cạnh đó, FIFA cũng mở thủ tục kỷ luật riêng đối với Leandro Paredes, Nahuel Molina và trợ lý HLV Roberto Ayala vì các cáo buộc hành hung sau trận chung kết với Tây Ban Nha.

Paredes cùng Almada xô xát với Gavi sau trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo cáo buộc, Molina đánh đội trưởng Rodri khi cầu thủ này tiến tới ăn mừng cùng đồng đội. Ayala bị cho là đấm Dani Olmo, trong khi Paredes bị cáo buộc bóp cổ Eric Garcia và cùng Thiago Almada quật ngã Gavi trong vụ hỗn chiến sau tiếng còi mãn cuộc.

Paredes đối mặt ba cáo buộc hành hung, Molina bị điều tra với hai cáo buộc, còn Ayala đối mặt một cáo buộc. Ngoài ra, Paredes, Molina, Almada và Gavi đều bị xem xét vì hành vi phi thể thao trong vụ ẩu đả.

FIFA cho biết các bên liên quan được yêu cầu trình bày quan điểm trước khi Ủy ban Kỷ luật đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bị kết luận có vi phạm, một số cầu thủ Argentina có thể đối mặt án treo giò trong các trận đấu quốc tế sắp tới.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.