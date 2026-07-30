Tỷ phú Kang 'rút ruột' đội nữ Barcelona

Michele Kang đã chiêu mộ 16 cầu thủ, HLV và nhân sự cấp cao từ Barcelona để phục vụ tham vọng thống trị bóng đá nữ cùng OL Lyonnes, London City và Washington Spirit.

Bà Michele Kang với tham vọng thống trị bóng đá nữ. Ảnh: Reuters.

Barcelona đang đối mặt với một cuộc “chảy máu nhân sự” nghiêm trọng khi hàng loạt trụ cột, HLV và chuyên gia từng góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của đội nữ lần lượt gia nhập hệ thống của nữ tỷ phú Michele Kang.

Theo MARCA, Kang đã đưa tổng cộng 16 nhân sự từ Barcelona về các đội bóng do bà sở hữu gồm OL Lyonnes, London City và Washington Spirit. Trong số này có những tên tuổi lớn như Alexia Putellas, Mapi Leon, Salma Paralluelo, HLV Jonatan Giraldez cùng nhiều thành viên trong bộ máy vận hành.

Mùa hè 2026 chứng kiến Barcelona mất thêm ba ngôi sao quan trọng. Alexia Putellas chuyển đến London City, Mapi Leon cũng cập bến đội bóng Anh, trong khi Salma Paralluelo gia nhập OL Lyonnes.

Đây là những thương vụ cho thấy sức mạnh tài chính của bà Kang. Nữ tỷ phú người Hàn Quốc từng đặt mục tiêu xây dựng một đế chế bóng đá nữ toàn cầu và đang từng bước hiện thực hóa tham vọng đó.

Jonatan Giraldez là người mở đầu làn sóng chuyển dịch nhân sự. Sau khi giành mọi danh hiệu cùng Barcelona, HLV này gia nhập Washington Spirit rồi chuyển sang dẫn dắt OL Lyonnes. Ông cũng kéo theo các cộng sự gồm Toni Gordo, Sergi Ucles và Andres Gonzalez.

Alexia Putellas, Jonatan Giraldez, Markel Zubizarreta và Salma Paralluelo lần lượt đầu quân cho đế chế của tỷ phú Kang. Ảnh: Mundo Deportivo.

Không chỉ lấy người trên sân cỏ, tỷ phú Kang còn xây dựng bộ máy quản lý bằng những nhân vật từng đóng vai trò quan trọng tại Barcelona. Markel Zubizarreta, kiến trúc sư của giai đoạn thành công nhất lịch sử đội nữ Barca, hiện giữ vị trí lãnh đạo tại Kynisca - tập đoàn quản lý các CLB của bà Kang.

Ngoài Zubizarreta, nhiều nhân sự khác như Gonzalo Rodriguez, Daniel Sanchez, Arnau Turch và Raul Pelaez cũng gia nhập hệ thống mới.

Barcelona từng đánh bại OL Lyonnes 4-0 trong trận chung kết Champions League tại Oslo hôm 23/5, nhưng giờ chứng kiến đối thủ được xây dựng bằng chính những con người từng giúp họ thống trị châu Âu.

Tỷ phú Kang vẫn chưa có danh hiệu Champions League nào, song cuộc đầu tư quy mô lớn cho thấy bà đang quyết tâm thay đổi cán cân quyền lực của bóng đá nữ thế giới.

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