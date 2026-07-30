Messi trở lại tập luyện sau World Cup 2026

Chỉ 10 ngày sau khi khép lại hành trình tại World Cup 2026, Lionel Messi trở lại sân tập cùng Inter Miami để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo tại MLS.

Messi tái xuất trên sân tập.

Sau khi cùng tuyển Argentina thi đấu đến trận chung kết World Cup 2026, nhiều người cho rằng siêu sao 39 tuổi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Tuy nhiên, Messi nhanh chóng hội quân cùng Inter Miami, cho thấy quyết tâm sớm trở lại thi đấu trong bối cảnh mùa giải MLS vẫn đang diễn ra.

Hình ảnh đội trưởng tuyển Argentina xuất hiện trên sân tập chỉ hơn một tuần sau trận chung kết đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dù vừa trải qua giải đấu với cường độ cao, Messi vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và khát khao cống hiến khi không lựa chọn kỳ nghỉ dài như nhiều ngôi sao khác.

Sự trở lại của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng cũng mang đến cú hích lớn cho Inter Miami. Trước đó, M10 vắng mặt trong hai trận đấu của CLB gặp Chicago Fire và CF Montréal. Siêu sao người Argentina cũng được xác nhận sẽ không tham dự trận giao hữu của Đội Các ngôi sao MLS (MLS All-Star Game) lần thứ ba kể từ khi đến Mỹ thi đấu.

Vào ngày 2/8, Inter Miami sẽ tiếp đón Columbus Crew trên sân nhà. Tuy nhiên, khả năng Messi ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.