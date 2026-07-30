Áo đấu Lee Kang-in 'cháy hàng'

Chỉ sau ba ngày kể từ khi công bố bản hợp đồng với Lee Kang-in, Atletico Madrid đã thu về những tín hiệu tích cực cả về chuyên môn lẫn thương mại.

Áo đấu Atletico của Lee Kang-in được săn đón.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, sức hút của Lee giúp doanh số áo đấu của Atletico tăng mạnh ngay trong những ngày đầu mở bán. Tiền vệ người Hàn Quốc trở thành tân binh bán được nhiều áo đấu nhất lịch sử CLB trước khi kịp ra sân thi đấu một trận chính thức.

Hai thị trường ghi nhận lượng tiêu thụ lớn nhất là Hàn Quốc và Mỹ, nơi có cộng đồng người Hàn sinh sống lên tới khoảng 2 triệu người. Tuy nhiên, Atletico tin rằng hiệu ứng thương mại từ thương vụ này mới chỉ bắt đầu. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha sẽ có chuyến du đấu tại Hàn Quốc vào ngày 5/8, hứa hẹn tạo thêm cú hích lớn về hình ảnh cũng như doanh thu.

Nhân dịp này, Atletico sẽ khai trương mô hình "Atleti House" tại Hàn Quốc. Khu tổ hợp sẽ bao gồm cửa hàng bán sản phẩm chính hãng, không gian tổ chức các hoạt động giao lưu với người hâm mộ, đồng thời phát sóng trực tiếp trận giao hữu giữa Atletico và Man City.

Bên cạnh đó, CLB cũng sẽ mở thêm hai cửa hàng chính thức bên trong hai trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Nếu nhu cầu từ người hâm mộ tiếp tục tăng cao, Atletico có thể duy trì hoạt động lâu dài và mở rộng kinh doanh tại Hàn Quốc.

Việc Lee tạo nên cơn sốt áo đấu ngay khi gia nhập cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của tuyển thủ Hàn Quốc.

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