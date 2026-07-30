Quan chức châu Âu đầu tiên ủng hộ kế hoạch bán World Cup của FIFA

Kế hoạch đưa tư nhân tham gia sở hữu quyền thương mại World Cup của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa nhận được sự ủng hộ đầu tiên từ một quan chức bóng đá châu Âu.

David Trunda, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CH Czech, cho rằng đề xuất của FIFA có thể mang lại lợi ích cho nền bóng đá nước này. Đây là quan điểm trái ngược với nhiều thành viên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), những người đang bày tỏ sự lo ngại về tính minh bạch của kế hoạch.

"Tôi nhìn thấy những lợi ích thực tế khi hợp tác chặt chẽ với Gianni Infantino và đội ngũ của ông ấy. Tất nhiên, chúng tôi cần thêm thông tin, nhưng cá nhân tôi thấy những tác động tích cực từ ý tưởng của FIFA", Trunda chia sẻ với Sky News.

Theo kế hoạch của Infantino, FIFA sẽ thành lập một công ty con có tên FIFA Forward Enterprise để quản lý hoạt động thương mại liên quan đến các giải đấu lớn, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và Club World Cup. Các nhà đầu tư tư nhân có thể mua từ 20-30% cổ phần của công ty này.

Infantino được cho là cam kết mỗi liên đoàn thành viên FIFA sẽ nhận khoản hỗ trợ lên tới 30 triệu bảng nếu ủng hộ đề xuất. FIFA hiện có 211 liên đoàn thành viên trên toàn cầu.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) khẳng định họ không được thông báo trước về đề xuất và đặt câu hỏi về quy trình đưa ra quyết định.

UEFA cũng lên tiếng cảnh báo, cho rằng "linh hồn và cơ chế quản trị bóng đá không phải tài sản để mua bán". Cơ quan bóng đá châu Âu yêu cầu FIFA làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền lợi tài chính và sự minh bạch.

CONCACAF, tổ chức quản lý bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe, cũng chỉ trích FIFA vì công bố kế hoạch trước khi tham vấn đầy đủ với các bên liên quan.

Khoảnh khắc vỡ òa của trọng tài chung kết World Cup 2026 FIFA trao niềm vinh dự lớn nhất cho Slavko Vincic khi chọn trọng tài người Slovenia điều khiển trận chung kết World Cup 2026, khoảnh khắc khiến ông không kìm được cảm xúc.