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Thể thao

Quan chức châu Âu đầu tiên ủng hộ kế hoạch bán World Cup của FIFA

  • Thứ năm, 30/7/2026 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kế hoạch đưa tư nhân tham gia sở hữu quyền thương mại World Cup của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa nhận được sự ủng hộ đầu tiên từ một quan chức bóng đá châu Âu.

David Trunda, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CH Czech, cho rằng đề xuất của FIFA có thể mang lại lợi ích cho nền bóng đá nước này. Đây là quan điểm trái ngược với nhiều thành viên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), những người đang bày tỏ sự lo ngại về tính minh bạch của kế hoạch.

"Tôi nhìn thấy những lợi ích thực tế khi hợp tác chặt chẽ với Gianni Infantino và đội ngũ của ông ấy. Tất nhiên, chúng tôi cần thêm thông tin, nhưng cá nhân tôi thấy những tác động tích cực từ ý tưởng của FIFA", Trunda chia sẻ với Sky News.

Theo kế hoạch của Infantino, FIFA sẽ thành lập một công ty con có tên FIFA Forward Enterprise để quản lý hoạt động thương mại liên quan đến các giải đấu lớn, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và Club World Cup. Các nhà đầu tư tư nhân có thể mua từ 20-30% cổ phần của công ty này.

Infantino được cho là cam kết mỗi liên đoàn thành viên FIFA sẽ nhận khoản hỗ trợ lên tới 30 triệu bảng nếu ủng hộ đề xuất. FIFA hiện có 211 liên đoàn thành viên trên toàn cầu.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) khẳng định họ không được thông báo trước về đề xuất và đặt câu hỏi về quy trình đưa ra quyết định.

UEFA cũng lên tiếng cảnh báo, cho rằng "linh hồn và cơ chế quản trị bóng đá không phải tài sản để mua bán". Cơ quan bóng đá châu Âu yêu cầu FIFA làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền lợi tài chính và sự minh bạch.

CONCACAF, tổ chức quản lý bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe, cũng chỉ trích FIFA vì công bố kế hoạch trước khi tham vấn đầy đủ với các bên liên quan.

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Đào Trần

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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