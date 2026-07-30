FIFA dọa cắt 7 tỷ USD tài trợ toàn cầu

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino vừa yêu cầu các liên đoàn thành viên chấp thuận kế hoạch bán cổ phần thương mại World Cup nếu không muốn đối mặt thâm hụt tài chính.

FIFA muốn bán cổ phần thương mại World Cup.

Chủ tịch FIFA, Infantino đưa ra cảnh báo tới Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) và 210 quốc gia thành viên khác về tương lai tài chính của bóng đá toàn cầu. Theo đó, các liên đoàn chỉ có 53 ngày để phê duyệt kế hoạch bán cổ phần trong các hoạt động thương mại của FIFA, bao gồm cả World Cup, nếu không muốn bị cắt giảm phần lớn ngân sách hỗ trợ.

Trọng tâm của đề xuất là việc thành lập công ty con FIFA Forward Enterprise (FFE). Công ty này sẽ nắm giữ quyền thương mại cho mọi giải đấu trong tương lai, với mục tiêu mời gọi các bên thứ ba đầu tư thiểu số. Các nguồn tin cho biết FFE có thể được định giá khoảng 15 tỷ bảng, trong đó quỹ đầu tư mạo hiểm Thrive Eternal của Mỹ dự kiến sẽ dẫn đầu thương vụ.

Để tạo sức ép, ông Infantino đưa ra hai kịch bản tài chính đối lập từ ngày 1/1/2027. Nếu đề xuất được thông qua, gói tài trợ cho các hiệp hội thành viên sẽ lên tới 10 tỷ USD , tương đương mức chi trả tối đa 40 triệu USD cho mỗi liên đoàn. Ngược lại, nếu các thành viên chọn "giữ nguyên hiện trạng", gói hỗ trợ sẽ bị cắt giảm xuống còn 2,7 tỷ USD .

Trong thư gửi các thành viên, Chủ tịch FIFA khẳng định đây là "nhiệm vụ và trách nhiệm" để mang lại cơ hội thay đổi cuộc chơi. Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trước thềm cuộc họp quan trọng, trong bối cảnh những tin đồn về việc tẩy chay giải đấu bắt đầu lan rộng.

Tổng thống Trump chiếm sóng lễ trao cúp World Cup Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 đã tạo ấn tượng khi cố nán lại trên sân khấu sau khi trao chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng sát bên các cầu thủ đúng lúc họ giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa pháo kim tuyến màu vàng rực rỡ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liền kéo ông Trump đứng lùi xa khỏi đội bóng đang ăn mừng, khiến cả hai người rơi đúng vào vị trí pháo hoa xả xuống.