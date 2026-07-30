FIFA dọa cắt 7 tỷ USD tài trợ toàn cầu

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino vừa yêu cầu các liên đoàn thành viên chấp thuận kế hoạch bán cổ phần thương mại World Cup nếu không muốn đối mặt thâm hụt tài chính.
FIFA muốn bán cổ phần thương mại World Cup.
Chủ tịch FIFA, Infantino đưa ra cảnh báo tới Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) và 210 quốc gia thành viên khác về tương lai tài chính của bóng đá toàn cầu. Theo đó, các liên đoàn chỉ có 53 ngày để phê duyệt kế hoạch bán cổ phần trong các hoạt động thương mại của FIFA, bao gồm cả World Cup, nếu không muốn bị cắt giảm phần lớn ngân sách hỗ trợ.
Trọng tâm của đề xuất là việc thành lập công ty con FIFA Forward Enterprise (FFE). Công ty này sẽ nắm giữ quyền thương mại cho mọi giải đấu trong tương lai, với mục tiêu mời gọi các bên thứ ba đầu tư thiểu số. Các nguồn tin cho biết FFE có thể được định giá khoảng 15 tỷ bảng, trong đó quỹ đầu tư mạo hiểm Thrive Eternal của Mỹ dự kiến sẽ dẫn đầu thương vụ.
Để tạo sức ép, ông Infantino đưa ra hai kịch bản tài chính đối lập từ ngày 1/1/2027. Nếu đề xuất được thông qua, gói tài trợ cho các hiệp hội thành viên sẽ lên tới 10 tỷ USD, tương đương mức chi trả tối đa 40 triệu USD cho mỗi liên đoàn. Ngược lại, nếu các thành viên chọn "giữ nguyên hiện trạng", gói hỗ trợ sẽ bị cắt giảm xuống còn 2,7 tỷ USD.
Trong thư gửi các thành viên, Chủ tịch FIFA khẳng định đây là "nhiệm vụ và trách nhiệm" để mang lại cơ hội thay đổi cuộc chơi. Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trước thềm cuộc họp quan trọng, trong bối cảnh những tin đồn về việc tẩy chay giải đấu bắt đầu lan rộng.
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.
Huy Trưởng
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Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.