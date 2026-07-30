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Thể thao

UEFA đẩy căng thẳng với FIFA lên đỉnh điểm

  • Thứ năm, 30/7/2026 06:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UEFA triệu tập cuộc họp khẩn với các liên đoàn thành viên sau khi FIFA thúc đẩy kế hoạch bán một phần quyền thương mại World Cup cho nhà đầu tư và công ty tư nhân.

Đề xuất của chủ tịch Infantino bị phản ứng dữ dội. Ảnh: Reuters.

UEFA đang đẩy cuộc đối đầu với FIFA lên mức cao mới khi triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về kế hoạch gây tranh cãi của Chủ tịch Gianni Infantino liên quan đến World Cup.

Theo Sky News, cuộc họp với các liên đoàn thành viên UEFA sẽ diễn ra trong ngày 30/7 nhằm thống nhất quan điểm trước đề xuất của FIFA. Đây là hành động đầu tiên của UEFA để phản ứng lại tổ chức lớn nhất của bóng đá thế giới.

Trong tuyên bố mới nhất, UEFA cho rằng kế hoạch của FIFA đã “vượt qua lằn ranh đỏ” và cảnh báo bóng đá không thể bị biến thành tài sản để giao dịch.

“Linh hồn và cơ chế quản trị bóng đá không phải tài sản để mua bán. Không ai là chủ sở hữu của bóng đá và FIFA không có quyền bán nó”, UEFA nhấn mạnh.

Tổ chức bóng đá châu Âu cũng cho biết sự phản đối đối với kế hoạch của FIFA đang gia tăng sau khi tham vấn với nhiều bên liên quan, bao gồm các liên đoàn, giải đấu, CLB và cầu thủ.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tuyên bố họ không được thông báo trước về đề xuất và bày tỏ “sự lo ngại sâu sắc” về quy trình ra quyết định cũng như tính minh bạch của FIFA.

CONCACAF và AFC cũng chỉ trích FIFA vì không tham vấn đầy đủ trước khi công bố kế hoạch. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia châu Âu được cho là đang cân nhắc khả năng tẩy chay World Cup nếu đề xuất được thông qua.

Trọng tâm của kế hoạch là việc thành lập công ty mới mang tên FIFA Forward Enterprise để quản lý hoạt động thương mại của World Cup, trong đó các nhà đầu tư tư nhân có thể mua từ 20-30% cổ phần.

Để thuyết phục các thành viên, Infantino được cho là cam kết mỗi liên đoàn thành viên FIFA sẽ nhận khoảng 30 triệu bảng nếu ủng hộ đề xuất. Thông tin này khiến nhiều tổ chức bóng đá châu Âu phản ứng mạnh.

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Đào Trần

FIFA FIFA FIFA Forward Enterprise UEFA World Cup

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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