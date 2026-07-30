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Thể thao

AFC thất vọng với FIFA

  • Thứ năm, 30/7/2026 06:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bày tỏ sự thất vọng khi FIFA công bố dự án FIFA Forward Enterprise mà không tham vấn trước các Liên đoàn châu lục.

AFC chỉ trích FIFA thiếu minh bạch.

Trong thông báo chính thức tối 29/7, AFC cho biết họ không được tham khảo ý kiến về đề xuất và lấy làm tiếc khi một vấn đề có ý nghĩa quan trọng lại được công bố rộng rãi trước khi các thành viên của AFC có cơ hội xem xét, thảo luận thông qua các kênh quản trị được thiết lập.

Dù thừa nhận việc tìm kiếm các mô hình mới để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá thế giới là cần thiết, AFC nhấn mạnh mọi sáng kiến có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn đều phải dựa trên các nguyên tắc quản trị tốt, minh bạch và tham vấn đầy đủ.

Theo AFC, những quyết định có thể làm thay đổi tương lai thương mại và tài chính của bóng đá toàn cầu cần được trao đổi kỹ lưỡng với các Liên đoàn, các Hiệp hội thành viên cùng những bên liên quan trước khi được trình lên các cơ quan có thẩm quyền để xem xét và thông qua.

Liên đoàn Bóng đá châu Á cho rằng các bên liên quan cần được cung cấp đầy đủ thông tin, đồng thời có đủ thời gian để đánh giá toàn diện đề xuất, bao gồm các khía cạnh về quản trị, pháp lý, thương mại và chiến lược.

"AFC tin rằng đây là quy trình cần thiết để bảo đảm mọi quyết định đều phản ánh lợi ích chung của cộng đồng bóng đá toàn cầu, đồng thời củng cố niềm tin vào hệ thống quản trị của FIFA", thông báo nêu rõ.

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Dự án FIFA Forward Enterprise vấp phản ứng dữ dội.

Động thái cho thấy AFC không phản đối việc đổi mới hay cải tổ, nhưng yêu cầu FIFA phải tuân thủ quy trình quản trị minh bạch và tôn trọng vai trò của các liên đoàn châu lục trong những quyết định có ảnh hưởng sâu rộng.

AFC khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh mọi cải cách chỉ có thể đạt được sự đồng thuận khi được xây dựng trên nền tảng đối thoại cởi mở, minh bạch và có sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên liên quan.

FIFA Forward Enterprise (FFE) là công ty thương mại mới mà FIFA đề xuất thành lập nhằm quản lý tập trung toàn bộ hoạt động kinh doanh của tổ chức, bao gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và cấp phép các giải đấu như World Cup.

FIFA dự kiến bán tối đa 20% cổ phần của đơn vị này cho các nhà đầu tư dài hạn để huy động khoảng 4,2 tỷ USD, đồng thời khẳng định vẫn giữ toàn quyền kiểm soát các quyết định về quản trị và chuyên môn bóng đá. Tuy nhiên, kế hoạch này gây nhiều tranh cãi mạnh mẽ.

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Minh Nghi

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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