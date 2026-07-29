FIFA bảo vệ thẻ đỏ gây tranh cãi của Embolo

FIFA khẳng định VAR xử lý đúng khi khiến Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai trong trận Thụy Sĩ gặp Argentina tại World Cup 2026.

Embolo nhận thẻ vàng thứ hai sau khi VAR xác định tiền đạo Thụy Sĩ có hành vi giả vờ.

FIFA chính thức lên tiếng về tình huống Breel Embolo bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sĩ và Argentina.

Tranh cãi xuất hiện ngay sau bàn gỡ của Thụy Sĩ. Trong pha va chạm giữa Embolo và Leandro Paredes, trọng tài cho rằng tiền vệ Argentina phạm lỗi nên rút thẻ vàng.

Tuy nhiên, tổ VAR sau đó can thiệp với lý do “nhầm danh tính”. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài xác định Paredes không phạm lỗi, còn Embolo đã chủ động ngã xuống để tìm kiếm một quyết định có lợi.

Thẻ vàng của Paredes được hủy. Embolo nhận thẻ vàng vì hành vi giả vờ, cũng là án cảnh cáo thứ hai của anh trong trận. Tiền đạo Thụy Sĩ phải rời sân, khiến đội nhà chơi thiếu người trong phần còn lại.

Quyết định này lập tức gây tranh cãi vì VAR thông thường không được can thiệp vào một tình huống chỉ dẫn đến thẻ vàng. Vấn đề càng phức tạp khi việc chuyển án phạt từ Paredes sang Embolo trực tiếp dẫn đến một tấm thẻ đỏ.

Trong phản hồi mới nhất, FIFA khẳng định quy trình được áp dụng đúng và nhất quán tại World Cup 2026. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới cho rằng một cầu thủ không nên bị phạt vì hành vi giả vờ của đối phương, đặc biệt khi tấm thẻ có thể dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu hoặc treo giò do tích lũy thẻ.

FIFA cho rằng việc hủy thẻ của Paredes và chuyển án phạt sang Embolo đã khôi phục sự công bằng.

Theo FIFA, sự can thiệp của VAR đã “khôi phục công bằng” cho tình huống. Tổ chức này cũng không xem quyết định ban đầu của trọng tài là một sai sót nghiêm trọng, bởi góc quan sát trực tiếp khiến ông khó xác định chính xác diễn biến.

Dù vậy, cách giải thích của FIFA chưa thể khép lại tranh luận. Theo hướng dẫn của IFAB, VAR có thể can thiệp khi trọng tài phạt nhầm cầu thủ, nhưng chỉ để xác định người thực hiện hành vi đã bị thổi phạt.

Trong trường hợp này, VAR không chỉ hủy thẻ của Paredes mà còn đánh giá lại bản chất tình huống, trước khi chuyển án phạt sang Embolo vì lỗi giả vờ. Đây chính là điểm khiến giới trọng tài và truyền thông đặt câu hỏi về giới hạn can thiệp của công nghệ.

FIFA cho biết đã trao đổi với IFAB trong quá trình giải đấu và được xác nhận rằng cách xử lý trên là hợp lệ. Tuy nhiên, tình huống của Embolo vẫn sẽ được hai bên đưa ra xem xét khi rà soát quy trình VAR.

Phản hồi của FIFA bảo vệ quyết định trên sân, nhưng đồng thời cho thấy luật vẫn tồn tại khoảng trống. Khi một tình huống thẻ vàng có thể được VAR xem xét và gián tiếp dẫn đến thẻ đỏ, ranh giới can thiệp cần được quy định rõ hơn để tránh những cách hiểu khác nhau.