Roy Keane chỉ ra điều Italy chưa thể giải quyết

Roy Keane cho rằng việc Roberto Mancini trở lại ghế HLV trưởng cùng sự xuất hiện của Claudio Ranieri chỉ có ý nghĩa nếu bóng đá Italy thay đổi từ gốc.

Keane có phát biểu đáng chú ý về bóng đá Italy. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) vừa khép lại hơn hai tuần đầy biến động bằng quyết định bổ nhiệm Roberto Mancini trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đồng thời trao chức Giám đốc kỹ thuật cho Claudio Ranieri vào hôm 28/7. Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Roy Keane, những thay đổi ở thượng tầng sẽ chưa đủ để đưa "Azzurri" trở lại vị thế vốn có.

Chia sẻ trên Full90, cựu đội trưởng Manchester United đánh giá Mancini và Ranieri đều là những nhà quản lý giàu kinh nghiệm, nhưng nhấn mạnh kinh nghiệm hay danh tiếng không phải yếu tố quyết định thành bại trên sân cỏ.

"Đây không chỉ là một cuộc bổ nhiệm HLV, mà là sự thiết lập lại toàn bộ cấu trúc bóng đá. Tuy nhiên, kinh nghiệm và danh tiếng không giúp bạn thắng các trận đấu", Keane bình luận.

Cựu danh thủ Manchester United chia sẻ rằng Italy đã nhiều lần thay đổi HLV, điều chỉnh định hướng và tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn trong nhiều năm qua, nhưng các vấn đề cũ vẫn liên tục lặp lại. Nó nằm ở hệ thống đào tạo cầu thủ yếu kém, mô hình vận hành lỗi thời và và thiếu bản sắc rõ ràng khiến Italy liên tục vắng mặt tại các sân chơi lớn.

Keane cũng bày tỏ sự hoài nghi khi FIGC tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc. Theo ông, bóng đá Italy cần dũng cảm tạo ra một mô hình mới thay vì liên tục quay lại với những người từng thành công trong quá khứ.

Những phát biểu này xuất hiện không lâu sau khi FIGC trải qua cuộc thay đổi nhân sự bất ngờ. Dự án cải tổ do Paolo Maldini và Leonardo khởi xướng đổ vỡ sau khi ứng viên HLV Andrea Pirlo không được thông qua, khiến cả hai đồng loạt rời vị trí. Chủ tịch Giovanni Malago sau đó quyết định đưa Mancini trở lại ghế HLV trưởng và bổ nhiệm Ranieri làm Giám đốc kỹ thuật.

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