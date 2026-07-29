Real Madrid công bố doanh thu kỷ lục

Báo cáo tài chính mới nhất của Real Madrid cho thấy sự bùng nổ về lợi nhuận, thiết lập nên một tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp thể thao.

Real Madrid của Florentino Perez đạt doanh thu kỷ lục.

Hội đồng quản trị Real Madrid vừa chính thức thông qua báo cáo tài chính mùa giải 2025/26 với tổng doanh thu đạt mức 1,221 tỷ euro, không tính các khoản thu từ chuyển nhượng.

Kết quả này đánh dấu sự tăng trưởng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, đưa câu lạc bộ trở thành đơn vị thể thao đầu tiên trên thế giới chinh phục cột mốc doanh thu 1,2 tỷ euro.

Sự bứt phá này chủ yếu đến từ hoạt động khai thác sân vận động Bernabeu sau khi nâng cấp, mang về doanh thu tăng thêm 11%. Bên cạnh đó, mảng tiếp thị và thương mại cũng ghi nhận mức tăng 6% nhờ các hợp đồng tài trợ chiến lược mới được ký kết.

Về chỉ số hiệu quả, Real Madrid công bố lợi nhuận ròng 26,3 triệu euro, duy trì chuỗi 26 mùa giải liên tiếp hoạt động có lãi. Tính đến hiện tại, tài sản ròng của đội bóng đạt 624 triệu euro với lượng tiền mặt dự trữ ổn định ở mức 83 triệu euro.

Tổng vốn đầu tư cho dự án tái thiết sân vận động Bernabeu tính đến nay đã chạm mốc 1,407 tỷ euro. Theo ban lãnh đạo, tiềm lực tài chính hùng mạnh là cơ sở vững chắc để câu lạc bộ duy trì ưu thế cạnh tranh và sẵn sàng cho các kế hoạch chuyển nhượng lớn trong tương lai.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.