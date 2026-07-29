Real Madrid công bố doanh thu kỷ lục

Báo cáo tài chính mới nhất của Real Madrid cho thấy sự bùng nổ về lợi nhuận, thiết lập nên một tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp thể thao.
Real Madrid của Florentino Perez đạt doanh thu kỷ lục.
Hội đồng quản trị Real Madrid vừa chính thức thông qua báo cáo tài chính mùa giải 2025/26 với tổng doanh thu đạt mức 1,221 tỷ euro, không tính các khoản thu từ chuyển nhượng.
Kết quả này đánh dấu sự tăng trưởng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, đưa câu lạc bộ trở thành đơn vị thể thao đầu tiên trên thế giới chinh phục cột mốc doanh thu 1,2 tỷ euro.
Sự bứt phá này chủ yếu đến từ hoạt động khai thác sân vận động Bernabeu sau khi nâng cấp, mang về doanh thu tăng thêm 11%. Bên cạnh đó, mảng tiếp thị và thương mại cũng ghi nhận mức tăng 6% nhờ các hợp đồng tài trợ chiến lược mới được ký kết.
Về chỉ số hiệu quả, Real Madrid công bố lợi nhuận ròng 26,3 triệu euro, duy trì chuỗi 26 mùa giải liên tiếp hoạt động có lãi. Tính đến hiện tại, tài sản ròng của đội bóng đạt 624 triệu euro với lượng tiền mặt dự trữ ổn định ở mức 83 triệu euro.
Tổng vốn đầu tư cho dự án tái thiết sân vận động Bernabeu tính đến nay đã chạm mốc 1,407 tỷ euro. Theo ban lãnh đạo, tiềm lực tài chính hùng mạnh là cơ sở vững chắc để câu lạc bộ duy trì ưu thế cạnh tranh và sẵn sàng cho các kế hoạch chuyển nhượng lớn trong tương lai.
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.
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Huy Trưởng
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David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.