Nhờ nắm giữ 50% bản quyền hình ảnh của Vinicius Junior, Real Madrid đã thu về khoản doanh thu đáng kể.

Vinicius giúp Real Madrid hái ra tiền.

Vinicius đã ra sân 375 trận kể từ khi gia nhập Real Madrid, ghi 128 bàn và đóng góp 85 pha kiến tạo. Anh giữ vai trò chủ chốt trong hành trình chinh phục nhiều danh hiệu lớn của đội bóng, nổi bật là hai chức vô địch Champions League.

Song song với thành công về chuyên môn, Vinicius còn là "cỗ máy kiếm tiền" của Real Madrid nhờ sức hút thương mại cực lớn. Theo thỏa thuận gia hạn ký năm 2022, đội bóng Tây Ban Nha hiện nắm khoảng 50% quyền khai thác hình ảnh của cầu thủ này. Điều đó đồng nghĩa doanh thu từ các hợp đồng quảng cáo của Vinicius mang lại nguồn lợi đáng kể cho CLB, đến mức có thể ví von rằng chính anh đang "tự trả lương" cho mình.

Tại World Cup 2026, Vinicius là một trong những cầu thủ sở hữu nhiều nhà tài trợ nhất giải đấu với tổng cộng 17 thương hiệu đồng hành. Hàng loạt bài đăng quảng bá của anh trên mạng xã hội đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn trên phạm vi toàn cầu.

Vinicius tạo được sự chú ý lớn. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 25, Vinicius đã hợp tác với hàng loạt tập đoàn và thương hiệu quốc tế như Nike, Apple, Pepsi, PlayStation, Visa, Marriott Bonvoy, Gatorade, Boss, Prada, UNESCO, Dubai Tourism, Vivo, Havaianas cùng nhiều đối tác khác. Danh mục tài trợ đa dạng giúp tiền đạo người Brazil trở thành một trong những gương mặt quảng cáo giá trị nhất bóng đá thế giới.

Theo Frederico Pena, Giám đốc Điều hành Roc Nation Sports Brazil, đơn vị quản lý Vinicius, đội ngũ của ngôi sao Real Madrid hiện được vận hành như một doanh nghiệp thực thụ. Nhóm của Vinicius bao gồm CEO, giám đốc tài chính cùng các bộ phận pháp lý, thương mại, truyền thông và marketing nhằm quản lý hàng chục chiến dịch quảng bá cũng như các hoạt động xã hội.

Trong bối cảnh thị trường bóng đá ngày càng coi trọng giá trị thương mại, Vinicius đang chứng minh anh không chỉ là một cầu thủ đẳng cấp mà còn là một "tài sản" đặc biệt của Real Madrid.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.