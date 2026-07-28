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Thể thao

Inter chốt vụ John Stones với tốc độ chóng mặt

  • Thứ ba, 28/7/2026 06:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Inter đạt thỏa thuận chiêu mộ John Stones theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi bất ngờ vượt lên đánh bại hàng loạt đối thủ lớn để sở hữu trung vệ tuyển Anh.

Stones tái ngộ Akanji tại Inter. Ảnh: Reuters.

Inter bất ngờ hoàn tất thương vụ John Stones sau khi đạt thỏa thuận với trung vệ người Anh về bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2028. Theo La Gazzetta dello Sport, đội bóng áo sọc xanh đen sẽ trả cho cựu cầu thủ Manchester City mức lương khoảng 4 triệu euro mỗi mùa.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận thương vụ bằng cụm từ quen thuộc "Here we go", đồng thời cho biết trung vệ 32 tuổi sẽ sớm có mặt tại Milan để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng. Đây là kết quả của quá trình theo đuổi kéo dài nhiều tháng. Inter đã tiếp cận Stones từ tháng 3 khi biết trung vệ người Anh không còn nằm trong kế hoạch gia hạn của Manchester City.

Tuy nhiên, đội bóng Serie A chỉ thực sự tăng tốc trong những ngày gần đây và nhanh chóng khép lại đàm phán. Inter vượt qua Juventus, Napoli, Arsenal và Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh. Ban lãnh đạo đội bóng đánh giá đây là cơ hội hiếm có để bổ sung một trung vệ giàu kinh nghiệm mà không mất phí chuyển nhượng. HLV Cristian Chivu kỳ vọng Stones sẽ mang đến chất lượng và bản lĩnh cho hàng thủ, tương tự tác động mà Manuel Akanji tạo ra sau khi cập bến Giuseppe Meazza mùa trước.

Stones vừa cùng tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026. Anh ra sân 5 trong 8 trận của "Tam sư", nhưng mùa giải trước tại Manchester City lại bị ảnh hưởng nặng bởi chấn thương. Trung vệ sinh năm 1994 chỉ có 9 lần ra sân ở Premier League do liên tiếp gặp vấn đề về cơ, đùi và bắp chân.

Dù vậy, bảng thành tích của Stones vẫn rất ấn tượng. Anh gia nhập Man City cùng thời điểm Pep Guardiola đến sân Etihad năm 2016 và giành tổng cộng 20 danh hiệu, nổi bật là cú ăn ba lịch sử mùa 2022/23 với Premier League, FA Cup và Champions League.

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Đào Trần

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