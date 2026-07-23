'Món hời' lớn nhất sau World Cup 2026

Trung vệ kỳ cựu John Stones đã trở thành cầu thủ tự do và đang trở thành một trong những cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026.

Stones được xem là món hời trên TTCN. Ảnh: Reuters.

Stones chính thức trở thành cầu thủ tự do từ cuối tháng 6 sau gần một thập kỷ gắn bó với Man City. Nhờ kinh nghiệm dày dặn, cựu trung vệ Everton được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách dự World Cup 2026 và thể hiện phong độ thuyết phục.

Màn trình diễn của Stones tại World Cup 2026 góp phần giúp tuyển Anh giành hạng ba chung cuộc, qua đó càng khiến giá trị của anh được nâng cao. Kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống và sự điềm tĩnh trong khâu triển khai bóng giúp anh tiếp tục nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Theo The Athletic, Chelsea và Arsenal đang tranh giành chữ ký của Stones. Cả hai đều không quá bận tâm đến tuổi tác của cầu thủ sinh năm 1994, đồng thời việc không tốn phí chuyển nhượng là điểm cộng lớn của thương vụ này.

Vấn đề hiện tại nằm ở mức lương của Stones, khi anh từng nhận tới 250.000 bảng mỗi tuần tại Man City. Trung vệ người Anh chưa chắc chấp nhận giảm lương để gia nhập CLB mới. Bên cạnh đó, Arsenal và Chelsea có thể phải trả thêm khoản tiền lót tay để thuyết phục Stones.

Sau World Cup 2026, Stones được xem là một trong những "món hời" lớn nhất của kỳ chuyển nhượng hè. Dù bến đỗ tiếp theo vẫn chưa được xác định, màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 đã chứng minh trung vệ người Anh vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.