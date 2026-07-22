Son Heung-min mất giá thảm hại sau World Cup 2026

Son Heung-min ghi bàn thắng đầu tiên tại MLS sau khi trở lại từ World Cup 2026 nhưng truyền thông không buồn nhắc. Đó là cái giá sau khi "mất tích" tại World Cup 2026.

Son có một kỳ World Cup đáng quên.

Chỉ sau một kỳ World Cup thất vọng, vị thế của biểu tượng bóng đá Hàn Quốc dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Không ai quan tâm khi Son Heung-min ghi bàn đầu tiên trong mùa giải mới

Trong chiến thắng 3-0 của Los Angeles FC trước kình địch LA Galaxy hồi cuối tuần, Son Heung-min đá chính ở vị trí tiền đạo cắm và ghi bàn vào phút 57 bằng cú dứt điểm chân phải quyết đoán sau pha phối hợp với Mark Delgado. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Son tại MLS kể từ đầu mùa giải 2026, sau thời gian anh chỉ có 8 pha kiến tạo tại MLS và 2 bàn thắng ở CONCACAF Champions Cup.

Thông thường, một ngôi sao tầm cỡ như Son ghi bàn ngay trong trận đầu tiên sau World Cup sẽ tạo ra sức hút lớn. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Bàn thắng của anh chỉ xuất hiện lác đác trên các chuyên trang bóng đá, không tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ như thời điểm anh vừa đặt chân tới Mỹ.

Chỉ khoảng một năm trước, mọi hoạt động của Son tại Los Angeles đều trở thành tâm điểm. Từ khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay, buổi kiểm tra y tế, lễ ra mắt, buổi tập đầu tiên cho đến việc mặc chiếc áo đấu mới, tất cả đều được truyền thông Hàn Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia châu Á theo dõi sát sao.

Hình ảnh người hâm mộ xếp hàng dài để chờ Son ký tặng, các bài viết dự đoán doanh số bán áo đấu hay những phân tích về tác động thương mại mà anh mang lại cho MLS xuất hiện dày đặc trên báo chí. Son khi đó được xem là bản hợp đồng lịch sử của giải đấu, người có thể tạo nên hiệu ứng tương tự Lionel Messi trong việc mở rộng sức hút của MLS tại thị trường châu Á.

Nhưng chỉ sau World Cup, bầu không khí ấy gần như biến mất. Ngay cả bàn thắng đầu tiên tại MLS mùa giải 2026 cũng không còn nhận được sự quan tâm tương xứng. Điều đó phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cách truyền thông và người hâm mộ nhìn nhận ngôi sao từng được xem là biểu tượng số một của bóng đá châu Á.

Son không còn là thỏi nam châm thu hút sự chú ý.

World Cup 2026 thảm họa khiến hình ảnh của Son lao dốc

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thay đổi này chính là màn trình diễn gây thất vọng của Son Heung-min tại World Cup 2026. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc bước vào giải đấu với rất nhiều kỳ vọng. Ở tuổi 34, đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Người hâm mộ tin rằng Son sẽ một lần nữa tạo nên những khoảnh khắc lịch sử như bàn thắng vào lưới Đức năm 2018 hay pha kiến tạo quyết định giúp Hwang Hee-chan ghi bàn đưa Hàn Quốc vượt qua Bồ Đào Nha tại World Cup 2022. Thế nhưng tất cả đã không xảy ra.

Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích một trận thắng và hai trận thua. Son ra sân cả ba trận nhưng không ghi được bàn thắng nào và cũng không có nổi một pha kiến tạo. Phong độ mờ nhạt của anh khiến tờ Football Channel (Nhật Bản) đưa Son vào danh sách 11 cầu thủ gây thất vọng nhất World Cup 2026.

Theo tờ báo này, Son vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Á và những thành tích trong màu áo Tottenham Hotspur cũng như đội tuyển Hàn Quốc là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, tại World Cup lần này, anh không còn thể hiện được đẳng cấp từng làm nên tên tuổi.

Football Channel nhận định rằng kỳ vọng quá lớn có thể đã trở thành gánh nặng đối với Son. Trong trận mở màn gặp CH Czech, anh tung ra tới sáu cú sút nhưng không thể ghi bàn, bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi và để lại cảm giác "chỉ còn quyết tâm mà thiếu đi sự sắc bén".

Ở trận gặp Nam Phi, Son tiếp tục gây thất vọng khi gần như không tạo ra ảnh hưởng đáng kể lên hàng công. Những pha bứt tốc, rê bóng và tạo đột biến, vốn là thương hiệu của anh trong suốt hơn một thập niên gần như biến mất. Đánh giá của Football Channel thậm chí còn rất nặng nề khi cho rằng phong độ của Son tại giải đấu "đủ để báo hiệu sự kết thúc của một thời đại".

Nhận xét này có thể gây tranh cãi, nhưng thực tế là World Cup 2026 đã ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của Son Heung-min. Trong bóng đá hiện đại, một giải đấu lớn có thể thay đổi hoàn toàn cách công chúng nhìn nhận một ngôi sao. Đến Leo Messi xịn còn bị hoài nghi đến mức không được trao Quả bóng vàng thì Son bị truyền thông tạm "làm lơ" cũng là dễ hiểu.

Bởi vậy, dù vừa ghi bàn trong trong màu áo LAFC, Son không còn tạo ra sức hút như trước. Nếu biết trước vậy, có lẽ Son không nên dự World Cup thì có khi anh vẫn được nhớ đến chứ không phải lãng quên như hiện giờ.