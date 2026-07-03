Tuyển Hàn Quốc bị tố rạn nứt nội bộ vì HLV Hong Myung-bo

HLV Hong Myung-bo và đội trưởng Son Heung-min được cho là xảy ra mâu thuẫn trong phòng thay đồ sau trận thua Mexico tại World Cup 2026.

HLV Hong Myung-bo chịu thêm sức ép sau thông tin mâu thuẫn với đội trưởng Son Heung-min.

Không chỉ dừng bước sớm ở World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc còn đối mặt với những thông tin bất lợi liên quan đến nội bộ đội bóng.

Theo đài SBS, nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc Jin Jong-oh cho biết ông nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy về mâu thuẫn giữa HLV Hong Myung-bo và đội trưởng Son Heung-min sau trận đấu với Mexico.

Theo lời ông Jin, khi Son đang phát biểu với các đồng đội trong phòng thay đồ, HLV Hong bất ngờ cắt ngang và nói: “Tại sao cậu lại là người nói? Tôi mới là người nên làm điều đó”.

Nghị sĩ này cho rằng vấn đề của tuyển Hàn Quốc không nằm ở mâu thuẫn giữa các cầu thủ, mà là xung đột giữa HLV trưởng và nhóm cầu thủ kỳ cựu. Theo ông, những bất đồng này đã ảnh hưởng đến bầu không khí trong đội cũng như màn trình diễn của Hàn Quốc tại giải đấu.

“Vấn đề của đội tuyển không phải cầu thủ đấu với cầu thủ, mà là HLV trưởng đấu với các cầu thủ kỳ cựu”, ông Jin nhận định.

Son Heung-min chưa lên tiếng trước cáo buộc rạn nứt nội bộ tuyển Hàn Quốc sau World Cup 2026.

Tiết lộ này tiếp tục khiến sức ép dành cho HLV Hong gia tăng sau chiến dịch World Cup không thành công. Nhà cầm quân 56 tuổi vốn đã hứng chịu nhiều chỉ trích về chuyên môn và cách sử dụng nhân sự. Nếu thông tin về mâu thuẫn trong phòng thay đồ là chính xác, ông sẽ còn phải đối mặt với những câu hỏi lớn về khả năng kiểm soát nội bộ.

Trong khi đó, Son Heung-min chưa lên tiếng về thông tin trên. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Nếu cáo buộc được xác thực, đây có thể trở thành một trong những bê bối đáng chú ý nhất của bóng đá Hàn Quốc sau World Cup 2026, đồng thời làm gia tăng áp lực buộc HLV Hong phải chịu trách nhiệm cho thất bại của đội tuyển.