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Thể thao World Cup 2026

Tổng thống Hàn Quốc gửi lời động viên Son Heung-min

  • Thứ tư, 1/7/2026 23:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Lee Jae-myung gửi thông điệp tri ân Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc sau hành trình đáng thất vọng tại World Cup 2026.

Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc nhận thông điệp động viên từ Tổng thống Lee Jae-myung sau World Cup 2026.

Sau khi tuyển Hàn Quốc khép lại chiến dịch World Cup 2026, Tổng thống Lee Jae-myung gửi thông điệp động viên tới toàn đội, đặc biệt là đội trưởng Son Heung-min. Đây là lần thứ hai ông lên tiếng về đội tuyển trong thời gian diễn ra giải đấu.

Trong bức thư, Tổng thống Lee bày tỏ sự cảm thông với các cầu thủ, những người ông cho rằng đang mang “trái tim nặng trĩu nhất” sau thất bại. Ông nhấn mạnh đội tuyển đã dành 4 năm để chuẩn bị cho World Cup, trải qua nhiều trận giao hữu, chấn thương, quá trình hồi phục kéo dài và những buổi tập khắc nghiệt.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, nỗi đau lớn nhất với các cầu thủ không chỉ nằm ở thể chất, mà còn ở trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Hành trình chuẩn bị trong nhiều năm kết thúc chỉ sau vài ngày là điều khó chấp nhận với bất kỳ ai.

Son Heung-min anh 1

Tuyển Hàn Quốc rời World Cup 2026, nhưng tinh thần chiến đấu của Son Heung-min và đồng đội vẫn nhận được sự trân trọng.

Dù vậy, Tổng thống Lee khẳng định tuyển Hàn Quốc vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Ông cho rằng các cầu thủ đã không bỏ cuộc đến phút cuối, dốc hết sức trên sân để mang lại hy vọng và niềm tự hào cho người dân Hàn Quốc. “Bất kể kết quả ra sao, các bạn vẫn là đội tuyển quốc gia mà tất cả chúng ta có thể tự hào”, thông điệp có đoạn.

Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh sự ủng hộ thật sự không chỉ xuất hiện khi đội tuyển chiến thắng. Theo ông, người hâm mộ cần đứng bên các cầu thủ cả trong thời điểm thất vọng, bởi đằng sau mỗi trận đấu là mồ hôi, nước mắt và những hy sinh không phải lúc nào cũng được nhìn thấy.

Ông cam kết sẽ làm mọi cách để giải đấu đau đớn này không còn chỉ là nỗi thất vọng, mà trở thành nền tảng cho bước tiến mới của bóng đá Hàn Quốc.

Cuối thông điệp, Tổng thống Lee gửi lời tri ân tới đội tuyển dưới sự dẫn dắt của Son Heung-min: “Cảm ơn vì tất cả. Các bạn đã nỗ lực rất nhiều”.

Thái độ của CĐV Hàn Quốc dành cho Son Heung-min Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.

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Hà Trang

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