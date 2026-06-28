World Cup khép lại trong nước mắt của Son Heung-min

Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, còn với Son Heung-min, đây rất có thể là lần cuối anh góp mặt ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Son Heung-min lặng lẽ khép lại hành trình World Cup 2026, giải đấu có thể là lần cuối anh góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bóng đá luôn có cách khiến người ta tiếc nuối. Đó là môn thể thao nơi một cá nhân có thể cống hiến tất cả, nhưng vẫn không đủ để thay đổi số phận của cả tập thể. Son Heung-min thêm một lần trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ấy, khi hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 khép lại sớm hơn tất cả kỳ vọng.

Một huyền thoại không thể chiến đấu một mình

Đội bóng xứ kim chi chính thức bị loại sau khi không thể chen chân vào nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Những kết quả ở các bảng đấu khác chỉ đặt dấu chấm hết cho hy vọng vốn đã mong manh sau thất bại trước Nam Phi. Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ Hàn Quốc đau lòng hơn cả không chỉ là tấm vé bị đánh mất, mà còn là khả năng họ vừa chứng kiến kỳ World Cup cuối cùng của Son Heung-min.

Ở tuổi 33, người đội trưởng vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Hàn Quốc. Mỗi khi đội bóng gặp khó khăn, ánh mắt của đồng đội và người hâm mộ đều hướng về anh, chờ đợi một khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện. Áp lực ấy theo Son suốt hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng chưa bao giờ anh né tránh.

Son Heung-min luôn là gương mặt tiêu biểu của bóng đá Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Từ những ngày đầu chinh phục bóng đá châu Âu đến khi trở thành đội trưởng đội tuyển quốc gia, anh chưa từng ngừng gánh vác kỳ vọng của cả một nền bóng đá.

Thế nhưng, bóng đá chưa bao giờ là cuộc chơi của riêng một cá nhân.

Ngay cả khi sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc châu Á, Hàn Quốc vẫn không thể vượt qua vòng bảng World Cup. Điều đó cho thấy tài năng của một ngôi sao, dù lớn đến đâu, cũng không thể khỏa lấp những hạn chế của cả tập thể.

Ở tuổi 33, Son Heung-min vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Hàn Quốc, nhưng một mình anh không thể thay đổi số phận của cả đội tuyển.

Có những trận đấu Son tỏa sáng, có những trận anh bất lực trước hàng phòng ngự đối phương. Nhưng dù kết quả ra sao, tinh thần thi đấu của người đội trưởng vẫn không thay đổi. Anh luôn là người chạy nhiều nhất, chiến đấu đến những phút cuối cùng và sẵn sàng nhận trách nhiệm sau mỗi thất bại.

Đó là hình ảnh quen thuộc của Son trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc, và cũng là lý do anh luôn nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ, bất kể đội tuyển thành công hay thất bại.

Lời chia tay có thể đến sớm hơn mong muốn

Khi World Cup 2026 khép lại, Son Heung-min đã bước sang tuổi 33. Bốn năm nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ trở lại khi anh ở tuổi 37, độ tuổi mà rất ít cầu thủ vẫn đủ thể lực và phong độ để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Không ai có thể khẳng định World Cup 2026 là lần cuối Son khoác áo đội tuyển trên sân khấu lớn nhất thế giới. Nhưng với quy luật khắc nghiệt của thời gian, khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu đó thực sự là lời chia tay, Son sẽ rời World Cup mà không có một hành trình đủ dài để phản ánh đúng đẳng cấp của mình. Anh từng đưa Hàn Quốc tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, từng trở thành niềm tự hào của bóng đá châu Á tại châu Âu, nhưng vẫn chưa thể cùng đội tuyển viết nên một kỳ World Cup trọn vẹn.

World Cup 2026 kết thúc trong nỗi tiếc nuối với Son Heung-min, người đã cống hiến gần như cả sự nghiệp để đưa bóng đá Hàn Quốc vươn tầm thế giới.

Dẫu vậy, giá trị của Son không nằm ở việc đã đi đến vòng đấu nào. Điều khiến anh trở thành biểu tượng là cách bản thân cống hiến cho đội tuyển trong suốt nhiều năm, luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và chưa bao giờ từ bỏ ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất.

World Cup 2026 rồi sẽ khép lại trong ký ức của người hâm mộ Hàn Quốc. Điều còn ở lại không chỉ là nỗi buồn vì một lần dừng bước sớm, mà còn là hình ảnh của Son Heung-min lặng lẽ rời sân, mang theo cảm giác tiếc nuối về một thế hệ đã chiến đấu hết mình nhưng không thể đi xa hơn.

Đó có lẽ là điều nghiệt ngã nhất mà bóng đá để lại, khi một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Hàn Quốc có thể phải nói lời chia tay World Cup mà chưa bao giờ nhận được cái kết xứng đáng với tài năng và sự cống hiến của mình.