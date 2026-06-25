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Thể thao World Cup 2026

HLV Hàn Quốc hứng bão chỉ trích vì để Son Heung-min dự bị

  • Thứ năm, 25/6/2026 12:05 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Việc để Son Heung-min ngồi dự bị cùng phát biểu gây tranh cãi của HLV Hong Myung-bo khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng sau trận thua Nam Phi.

HLV Hong Myung-bo bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: Reuters.

Sáng 25/6, thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 đẩy tuyển Hàn Quốc xuống vị trí thứ ba, không còn quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Kết quả này còn khiến chiếc ghế của HLV Hong Myung-bo rung chuyển dữ dội.

Trong lúc người hâm mộ vẫn chưa nguôi thất vọng vì màn trình diễn bạc nhược của đội nhà, phát biểu của chiến lược gia 57 tuổi về việc để Son Heung-min dự bị càng khiến dư luận nổi giận.

Trước trận đấu, Hong Myung-bo quyết định không sử dụng đội trưởng Son Heung-min ngay từ đầu. Ngôi sao của Tottenham chỉ được tung vào sân ở đầu hiệp hai thay cho Hwang Hee-chan.

Sau trận, nhà cầm quân này giải thích: “Xét đến khía cạnh tranh chấp thể lực với đối thủ, chúng tôi đánh giá việc Son Heung-min vào sân ở hiệp hai sẽ tốt hơn cho cả đội lẫn bản thân cậu ấy. Vì vậy, Son bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị”.

Tuy nhiên, phát biểu này không nhận được sự đồng tình. Ngược lại, nó bị xem là mập mờ, thiếu thuyết phục và càng làm nổi bật sự khó hiểu trong cách điều hành của ban huấn luyện.

Han Quoc anh 1

Ngay từ khi đội hình xuất phát được công bố, việc Son ngồi dự bị đã gây tranh cãi lớn.

Ngay từ khi đội hình xuất phát được công bố, việc Son ngồi dự bị đã gây tranh cãi lớn. Sau khi Hàn Quốc thất bại, mọi chỉ trích đổ dồn về phía Hong Myung-bo.

Ngay bên dưới bài đăng phát biểu của HLV Hong Myung-bo trên mạng xã hội X, loạt ý kiến gay gắt xuất hiện. Nhiều người cho rằng Hong Myung-bo nên từ chức ngay sau World Cup. Một số tài khoản còn kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc điều tra lại toàn bộ quá trình bổ nhiệm nhà cầm quân này.

“Phải sa thải ông ta ngay lập tức”, một CĐV viết. Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng thất bại trước Nam Phi là minh chứng cho việc đội tuyển không có kế hoạch chiến thuật rõ ràng. Một số bình luận thậm chí cho rằng đây là màn trình diễn tệ nhất của Hàn Quốc trong nhiều kỳ World Cup.

Với nhiều CĐV Hàn Quốc, thất bại trước Nam Phi không đơn thuần là một trận thua, mà còn phản ánh những vấn đề tồn tại lâu nay của đội tuyển dưới thời nhà cầm quân từng dẫn dắt họ ở World Cup 2014.

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Đào Trần

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