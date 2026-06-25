Cầu thủ Hàn Quốc bị chất vấn đá như 'ngộ độc thực phẩm'

Sáng 25/6, thất bại 0-1 trước Nam Phi khiến Hàn Quốc rơi xuống vị trí thứ ba bảng A và đối mặt nguy cơ dừng bước sớm tại World Cup 2026.

Hàn Quốc có trận đấu thất vọng trước Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Hàn Quốc đang trải qua những giờ phút đầy áp lực sau trận thua 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A. Kết quả này khiến thầy trò HLV Hong Myung-bo tụt xuống vị trí thứ ba, buộc phải chờ các bảng đấu còn lại khép lại để nuôi hy vọng lọt vào vòng 32 đội với tư cách một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Không chỉ thất vọng vì thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, màn trình diễn của Hàn Quốc còn khiến truyền thông và người hâm mộ trong nước phản ứng dữ dội. Đội bóng xứ kim chi nhập cuộc thiếu sức sống, bế tắc trong triển khai tấn công và gần như không tạo ra được sức ép đáng kể dù sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công.

Sau trận đấu, HLV Hong Myung-bo phải đối mặt với câu hỏi thẳng thắn từ một phóng viên tại buổi họp báo. Nhà báo này nhận xét Hàn Quốc đã có một trận đấu “tệ hại toàn diện” và đặt nghi vấn liệu đội tuyển có gặp vấn đề bất khả kháng như ngộ độc thực phẩm tập thể hay không, bởi rất khó lý giải màn trình diễn dưới sức như vậy.

Đáp lại, Hong Myung-bo phủ nhận hoàn toàn khả năng đó. Ông khẳng định đội tuyển không gặp bất kỳ sự cố nào ngoài chuyên môn và không muốn viện dẫn lý do khách quan để biện minh cho thất bại.

“Chúng tôi rõ ràng đã chơi trận tệ nhất trong ba trận tại World Cup lần này”, chiến lược gia 57 tuổi thừa nhận.

Phát biểu của Hong Myung-bo nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn bóng đá Hàn Quốc. Nhiều CĐV cho rằng câu hỏi của phóng viên đã phản ánh đúng tâm trạng thất vọng của người hâm mộ sau những gì đội tuyển thể hiện trên sân.

Không ít bình luận gọi đây là một trong những màn trình diễn tệ nhất của Hàn Quốc tại các kỳ World Cup. Áp lực giờ đây đè nặng lên Hong Myung-bo và các học trò hơn bao giờ hết.

Nam Phi bất ngờ mở tỷ số trước Hàn Quốc Thapelo Maseko có pha dứt điểm chính xác vào lưới Hàn Quốc mở tỷ số cho Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6