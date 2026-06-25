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Thể thao World Cup 2026

Xác định cặp đấu đầu tiên ở vòng knock-out World Cup 2026

  • Thứ năm, 25/6/2026 10:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 25/6, Nam Phi đả bại Hàn Quốc 1-0 thuộc lượt cuối bảng A và sẽ gặp chủ nhà Canada ở vòng knock-out World Cup 2026.

Nam Phi gặp Canada ở vòng knock-out.

Theo phân nhánh của FIFA, đội nhì bảng A sẽ đối đầu đội nhì bảng B ở vòng 1/32. Kết quả này đồng nghĩa Nam Phi sẽ chạm trán chủ nhà Canada trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của giải.

Đây cũng là cặp đấu knock-out đầu tiên được xác nhận tại World Cup 2026, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn sinh tử của giải đấu.

Ban đầu, Hàn Quốc được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí này, nhưng cục diện bảng đấu thay đổi liên tục khi khoảng cách giữa các đội rất sát nhau. Điều này khiến cục diện bảng A chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối cùng.

Ở bảng B, Canada dù thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối vẫn bảo toàn vị trí nhì bảng. Kết quả giúp đội bóng Bắc Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Tuy nhiên, thất bại khiến Canada mất lợi thế sân nhà. Thay vào đó, họ sẽ phải di chuyển đến Los Angeles (Mỹ) để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Theo lịch dự kiến, Canada có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào trận vòng 1/32 diễn ra vào rạng sáng 29/6.

Với tương quan hiện tại, cuộc đối đầu giữa Canada và Nam Phi hứa hẹn là trận mở màn đầy bất ngờ cho vòng knock-out World Cup 2026. Ở đó, một sai lầm nhỏ nhất cũng khiến các đội phải trả giá đắt.

Canada rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 Promise David ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Canada ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.

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