Cunha đi vào lịch sử MU ở World Cup

Matheus Cunha cân bằng kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ Manchester United trong một kỳ World Cup sau khi nâng tổng số bàn thắng lên 3 ở giải đấu năm nay.

Cunha liên tục ghi bàn ở World Cup 2026.

Tiền đạo người Brazil san bằng thành tích của những tên tuổi Sir Bobby Charlton (1966), Robin van Persie (2014), Marcus Rashford (2022). Tất cả cùng đạt mốc 3 bàn trong một kỳ World Cup. Anh còn cơ hội phá kỷ lục khi Brazil đã vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Cột mốc được thiết lập sau khi Cunha ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland ở lượt trận cuối bảng C sáng 25/6. Trước đó ít ngày, ở trận gặp Haiti hôm 20/6, Cunha cũng đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, góp công lớn giúp "Selecao" giành chiến thắng 3-0.

Ở tuổi 27, Cunha đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Ba bàn tại World Cup không chỉ giúp anh trở thành điểm sáng trên hàng công Brazil mà còn mở ra kỳ vọng lớn trong bối cảnh Neymar chưa đạt thể trạng tốt nhất để gánh vác vai trò thủ lĩnh.

Phong độ ấn tượng tại tuyển quốc gia cũng phản ánh đà tiến bộ của Cunha ở cấp CLB. Mùa giải vừa qua, anh cùng các tân binh như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Senne Lammens góp phần giúp Manchester United cán đích trong top 3 Premier League.

Trên mọi đấu trường, Cunha ra sân 35 trận, ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo. Lối chơi giàu kỹ thuật, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp cùng những pha dứt điểm tinh tế giúp anh dần trở thành một trong những nhân tố tấn công đáng chú ý của "Quỷ đỏ". Với đà phong độ hiện tại, Cunha không chỉ tạo dấu ấn tại World Cup 2026 mà còn đang khẳng định vị thế ngày càng quan trọng dưới màu áo Manchester United.

Cunha nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil Cầu thủ của MU góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.