Vinicius rực sáng trong ngày Brazil vào vòng knock-out World Cup

Sáng 25/6, Vinicius ghi 2 bàn ngay trong hiệp một, trước khi Matheus Cunha tỏa sáng ở hiệp hai để giúp Brazil đánh bại Scotland 3-0 tại bảng C.

Trước trận đấu, Scotland tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, tham vọng giành điểm của đại diện châu Âu nhanh chóng bị dập tắt trước đẳng cấp của đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

Chỉ sau 7 phút, Brazil đã tìm được bàn mở tỷ số. Rayan tận dụng sai lầm trong đường chuyền của Scott McKenna, tạo điều kiện để Vinicius thoát xuống, vượt qua Angus Gunn rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Bàn thắng ấy viết thêm chương mới trong sự nghiệp Vinicius. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid trở thành cầu thủ Brazil thứ 5 ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng của một kỳ World Cup, sánh ngang với những huyền thoại từng khoác áo "Selecao".

Brazil thắng tưng bừng ở lượt cuối vòng bảng.

Sau bàn mở tỷ số, Brazil tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dù Scotland có những khoảnh khắc vùng lên, họ gần như không thể gây khó khăn cho Alisson Becker. Trước khi hiệp một khép lại, Vinicius hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu chính xác từ đường kiến tạo của Bruno Guimaraes, giúp Brazil bước vào giờ nghỉ với lợi thế an toàn.

Sang hiệp hai, Scotland chơi đầy nỗ lực nhưng nhưng Brazil nhanh chóng cho thấy khoảng cách về đẳng cấp. Sau nhiều pha cứu thua xuất sắc của Gunn, hàng thủ Scotland cuối cùng cũng bất lực trước sức ép liên tục, để Matheus Cunha ghi bàn thứ 3 cho đại diện Nam Mỹ.

Điểm nhấn của trận đấu còn đến ở sự xuất hiện của Neymar. Cầu thủ sinh năm 1992 vào sân trong khoảng 15 phút cuối trận và tạo ra một vài khoảnh khắc đáng chú ý.

Với 7 điểm, Brazil cùng Morocco là 2 đại diện của bảng C góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, Scotland với 3 điểm vẫn phải chờ đợi kết quả của các bảng đấu khác để biết có thể đi tiếp thông qua suất dành cho một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.