Khoảnh khắc World Cup: Cunha nâng bước Brazil

Dù chơi hơn người trong cả hiệp hai, đại diện châu Âu vẫn để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 bởi bàn thắng của Matias Galarza ngay phút thứ hai. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ áo trắng không thể kìm được nước mắt vì biết bị loại sớm. Ngay cả khi đánh bại Mỹ ở lượt trận cuối, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể cạnh tranh suất đi tiếp với tư cách một trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt do thua đối đầu trực tiếp cả Australia lẫn Paraguay.