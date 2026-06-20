Khoảnh khắc World Cup: Cunha nâng bước Brazil

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Ở trận đấu diễn ra sớm nhất ngày 20/6, vào lúc 2h, đội tuyển Mỹ khẳng định sức mạnh tại lượt trận thứ hai bảng D khi đánh bại Australia với tỷ số 2-0. Bất chấp việc Christian Pulisic vắng mặt, thầy trò Mauricio Pochettino vẫn chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian để giành trọn 3 điểm, qua đó sớm giành quyền vào vòng knock-out.
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Pochettino cũng đi vào lịch sử khi là huấn luyện viên đầu tiên sau 96 năm giúp tuyển Mỹ giành hai chiến thắng liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chiến tích này chính thức tái hiện kỳ tích từ World Cup sơ khai năm 1930, thời điểm đội bóng xứ cờ hoa cũng mở màn bằng hai trận thắng tuyệt đối 3-0 khi chạm trán Bỉ và Paraguay.
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Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào khung 5h, Ismael Saibari lập công ngay giây 71, giúp Morocco đánh bại Scotland với tỷ số tối thiểu 1-0. Đây là pha lập công nhanh nhất lịch sử đội bóng Bắc Phi. 3 điểm giành được giúp thầy trò Mohamed Ouahbi tạm thời đứng nhì bảng C sau lượt trận thứ hai (cùng 4 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại).
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Ghi bàn ở cả hai lượt trận mở màn tại World Cup, Ismael Saibari chính thức trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai trong lịch sử làm được điều này sau Mohamed Salah của Ai Cập. Sau trận, các đồng đội và ban huấn luyện Morocco đã dành những lời chúc mừng cho chân sút 25 tuổi.
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Ở trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày 20/6 với sự xuất hiện của Brazil diễn ra vào lúc 7h30 trong khuôn khổ bảng C, "Selecao" không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Haiti với tỷ số 3-0. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester United, Matheus Cunha, đóng góp hai pha lập công. Cái tên còn lại điền lên bảng điện tử là Vinicius Junior.
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Vào sân thay Matheus Cunha ở phút 64, Endrick chính thức ra mắt World Cup ở tuổi 19. Phút 78, anh sút tung lưới thủ thành Johny Placide. Tuy nhiên, bàn thắng gần như ngay lập tức bị khước từ vì lỗi việt vị. Công nghệ bán tự động xác nhận tiền đạo này đứng dưới hàng thủ Haiti, khiến màn ăn mừng đầy cảm xúc trở nên vô nghĩa.
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Dù đội nhà chính thức bị loại sau trận thua 0-3 Brazil, tuy nhiên các cổ động viên Haiti cũng không phải quá buồn. Dẫu sao việc được trở lại World Cup sau 52 năm (lần gần nhất góp mặt là World Cup 1974 tại Tây Đức) cũng là một thành tích đáng tự hào với quốc gia nhỏ bé này.
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Ở trận đấu cuối cùng trong ngày 20/6 diễn ra vào lúc 10h giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng D, Miguel Almiron bất ngờ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống tranh cãi với Mert Muldur. Khi trận đấu tạm dừng vì pha phạm lỗi với Isidro Pitta, cựu cầu thủ Newcastle United dùng tay che miệng và nói điều gì đó hướng về phía đối thủ. Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ vì hành vi che miệng trong lúc tranh cãi với đối thủ.
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Muldur ngay lập tức báo cáo sự việc với trợ lý trọng tài. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính quyết định truất quyền thi đấu của Almiron. Với tấm thẻ đỏ này, ngôi sao 32 tuổi sẽ chính thức bị treo giò trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Australia vào ngày 26/6.
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Dù chơi hơn người trong cả hiệp hai, đại diện châu Âu vẫn để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 bởi bàn thắng của Matias Galarza ngay phút thứ hai. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ áo trắng không thể kìm được nước mắt vì biết bị loại sớm. Ngay cả khi đánh bại Mỹ ở lượt trận cuối, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể cạnh tranh suất đi tiếp với tư cách một trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt do thua đối đầu trực tiếp cả Australia lẫn Paraguay.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.