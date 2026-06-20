Ánh mắt thất thần của cầu thủ bị thẻ đỏ chưa từng có ở World Cup

Khoảnh khắc Miguel Almiron phải nhận tấm thẻ đỏ vì che miệng trong lúc tranh cãi với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.

Almiron thất thần sau khi nhận thẻ đỏ vì hành động che miệng khi tranh cãi.

Tình huống xảy ra ở phút bù giờ hiệp một trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng D World Cup 2026 sáng 20/6 (giờ Việt Nam).

Trận đấu tạm dừng sau pha phạm lỗi với Isidro Pitta bên phía Paraguay. Khi cầu thủ hai đội tập trung quanh tình huống gần đường biên, Almiron được cho là đã nói điều gì đó với Mert Muldur của Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc dùng tay che miệng.

Ngay sau đó, Muldur chạy tới chỗ trợ lý trọng tài, chỉ về phía Almiron và mô phỏng lại động tác che miệng của tiền vệ đang chơi cho Atlanta United. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút ra thẻ đỏ trực tiếp, khiến Almiron rời sân trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Tấm thẻ đỏ này cũng đồng nghĩa Almiron sẽ tự động bị treo giò ở trận cuối vòng bảng gặp Australia vào tuần tới.

Almiron dùng tay che miệng khi tranh cãi với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Fox.

Trên các nền tảng như Facebook, X tại quốc tế và Việt Nam, hình ảnh tiền vệ Paraguay ngơ ngác, thất thần sau khi nhận thẻ đỏ được nhiều người nhanh chóng chia sẻ. Không ít ý kiến trái chiều cũng được bình luận về hành vi của Almiron cũng như quy định lần đầu được áp dụng này.

"Che miệng khi nói chuyện, cư xử thiếu tôn trọng với cả cầu thủ lẫn trọng tài", "Tôi nghĩ luật này nên được sửa thành cầu thủ chỉ nhận thẻ vàng, còn thẻ đỏ chỉ áp dụng trong trường hợp cầu thủ nói rằng mình bị phân biệt chủng tộc", "Đây chắc là luật ngớ ngẩn nhất từng được đưa vào bóng đá. Bạn đâu biết người đó nói gì, nhưng chỉ cần cầu thủ đối phương than phiền là thành thẻ đỏ" là những bình luận dưới một bài đăng hút hàng nghìn lượt tương tác trên X.

Almiron sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của Paraguay gặp Australia sau khi bị truất quyền thi đấu. Ảnh: Reuters.

Theo The Atlantic, Almiron là trường hợp đầu tiên bị phạt theo quy định mới sau khi Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) sửa đổi luật vào tháng 4, trong đó quy định hành vi che miệng khi đối đầu hoặc tranh cãi có thể bị xử thẻ đỏ.

Quy định này được đưa ra sau vụ việc liên quan tới Vinicius Junior và Gianluca Prestianni trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League hồi tháng 2.

Ở trận đấu đó, Vinicius Jr cáo buộc Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào mình, trong khi cầu thủ người Argentina đã che miệng bằng áo khi xảy ra tình huống tranh cãi. Prestianni phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc nhưng sau đó bị cấm thi đấu 6 trận, trong đó 3 trận được hoãn thi hành, sau khi thừa nhận có hành vi mang tính kỳ thị đồng tính.

"Nếu một cầu thủ che miệng và nói điều gì đó dẫn tới hậu quả mang tính phân biệt chủng tộc, rõ ràng cậu ấy phải bị truất quyền thi đấu", chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói với Sky News hồi tháng 3.

Sau đó, IFAB đã tổ chức cuộc họp bất thường và quyết định đưa hành vi che miệng khi đối đầu đối thủ vào nhóm lỗi có thể nhận thẻ đỏ. Luật này còn được gọi là "luật Vinicius".

Hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Almiron đã nói những lời mang tính xúc phạm hay lăng mạ.