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Đời sống

Sắc vóc nữ MC hút triệu fan đang tác nghiệp ở World Cup

  • Thứ năm, 18/6/2026 07:28 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Xuất hiện tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Eleonora Incardona (người Italy) nhận nhiều lời tán dương với vẻ ngoài gợi cảm, phong thái làm việc chuyên nghiệp.

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Ngày 15/6, Eleonora Incardona hút hơn 80.000 lượt "thả tim" khi đăng tải hình ảnh tác nghiệp tại trận Brazil hòa Morocco. Nữ MC diện bộ đồ thể thao màu đen được cắt xẻ, để lộ vòng eo thon gọn. Tại World Cup năm nay, Incardona cũng là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong đội ngũ đưa tin.
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Cô gái sinh năm 1991 hiện làm việc cho kênh thể thao DAZN Italy, thường đảm nhận vai trò dẫn chương trình và phỏng vấn bên đường biên. Từ năm 2025, khi xuất hiện tại FIFA Club World Cup, Incardona đã nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận nhờ phong cách thời trang táo bạo khi tác nghiệp. Trong khi nhiều người dành lời khen ngợi sắc vóc cô, số khác cho rằng một số trang phục cô diện quá gợi cảm, không phù hợp môi trường làm việc.

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Trước khi trở thành MC thể thao, Incardona là người mẫu và có bằng cử nhân ngành luật. Bởi vậy trong những lần xuất hiện trên trang cá nhân, cô luôn thể hiện sự tự tin trước ống kính, biến hóa với nhiều phong cách thời trang.

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Những ngày gần đây, trang cá nhân của Incardona tràn ngập hình ảnh cô tác nghiệp tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài chuyên môn, MC người Italy luôn đầu tư vẻ ngoài ấn tượng cho mỗi lần tác nghiệp.

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Hình ảnh gợi cảm của Incardona ở ngoài sân bóng. Trước khi sang Mỹ, cô đã có kỳ nghỉ tại Ai Cập cùng bạn trai là tiền vệ của AC Milan, Samuele Ricci, kém cô 11 tuổi. Samuele Ricci hiện cũng là một trong những tiền vệ đáng kỳ vọng nhất của Serie A.

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Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Từng chia sẻ với La Gazzetta dello Sport, nữ MC nói cô gặp bạn trai khi đang trải qua giai đoạn phức tạp nhất trong cuộc đời. "Tôi chỉ nghĩ đến công việc để quên đi mọi thứ khác. Tôi đã gặp một người tuyệt vời, có nguyên tắc vững chắc và mạnh mẽ", cô bày tỏ.

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07:28 15/6/2026

Mai An

Ảnh: @eleonoraincardona/Instagram

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