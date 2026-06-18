Sắc vóc nữ MC hút triệu fan đang tác nghiệp ở World Cup

Cô gái sinh năm 1991 hiện làm việc cho kênh thể thao DAZN Italy, thường đảm nhận vai trò dẫn chương trình và phỏng vấn bên đường biên. Từ năm 2025, khi xuất hiện tại FIFA Club World Cup, Incardona đã nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận nhờ phong cách thời trang táo bạo khi tác nghiệp. Trong khi nhiều người dành lời khen ngợi sắc vóc cô, số khác cho rằng một số trang phục cô diện quá gợi cảm, không phù hợp môi trường làm việc.