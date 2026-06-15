Sự thật về hình ảnh gợi cảm của nữ MC nổi tiếng tại World Cup

Một bức ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng khiến nữ MC World Cup 2026 Esther Sedlaczek trở thành chủ đề bàn tán, trước khi được xác định là sản phẩm của AI.

Hình ảnh của Esther Sedlaczek bị chỉnh sửa và lan truyền trên mạng xã hội.

Giữa không khí sôi động của World Cup 2026, nữ MC truyền hình người Đức Esther Sedlaczek (sinh năm 1985) bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi một bức ảnh qua chỉnh sửa, chụp cô cùng cựu danh thủ Bastian Schweinsteiger, lan truyền chóng mặt.

Làn sóng tranh cãi bắt đầu trên mạng xã hội X, khi nhiều tài khoản chia sẻ hình ảnh từ chương trình truyền hình của đài ARD và dành lời khen cho công tác đưa tin World Cup của kênh này, theo Minuto Uno.

Trong bức ảnh, nhiều khả năng bị can thiệp bằng AI, chiếc áo ôm màu đen Sedlaczek mặc bên trong áo khoác bị sửa thành phiên bản táo bạo, để lộ phần lớn vòng một. Tuy nhiên thực tế, nữ MC xuất hiện kín đáo, chuyên nghiệp, khác hẳn hình ảnh bị chỉnh sửa ác ý.

Trên trang cá nhân, Sedlaczek cũng chia sẻ lại buổi phát sóng hôm 13/6. Trong đó, trang phục của cô hoàn toàn khớp với hình ảnh ở bản phát sóng gốc từ khán đài sân vận động.

Hình ảnh thực tế của nữ MC trong buổi phát sóng.

Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi dành lời khen cho phong thái làm việc và năng lượng của MC sinh năm 1985.

Tại Đức, Esther Sedlaczek là một trong những MC thể thao nổi tiếng, nhận nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài gợi cảm và kiến thức rộng, vững vàng. Cô từng xuất hiện trong nhiều chương trình bình luận Champions League và World Cup.

Bên cạnh câu chuyện về bức ảnh giả, tại World Cup năm nay, Sedlaczek còn thu hút sự quan tâm lớn tại Đức nhờ bộ phim tài liệu "WM-Wahnsinn und Titel-Träume" (tạm dịch: Cơn sốt World Cup và giấc mơ vô địch).

Sedlaczek là MC thể thao nổi tiếng tại Đức, tham gia tác nghiệp ở World Cup 2026.

Trong chương trình này, nữ MC đã thẳng thắn đề cập đến gánh nặng tài chính mà người hâm mộ phải đối mặt khi muốn theo dõi các trận đấu tại Mỹ.

Cô cho biết chi phí phát sinh cho người xem đang ở mức đáng báo động, trong đó riêng phí đỗ xe có thể lên tới 300 USD (7,8 triệu đồng).

Trong cuộc phỏng vấn với HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann, chiến lược gia này cũng đồng tình với quan điểm của Sedlaczek.

"Theo tôi, giá cả đang quá đắt. Nếu một người đưa hai đứa con đi xem bóng đá, cộng thêm chi phí vé máy bay, số tiền đó tương đương hai hoặc ba năm đi nghỉ của nhiều gia đình", ông nói.

Trong các chương trình bình luận, Sedlaczek thường đồng hành cùng cựu tuyển thủ Thomas Hitzlsperger và nhà vô địch World Cup 2014 Bastian Schweinsteiger.

Nữ MC nhận định giá vé ở những vị trí đẹp nhất hiện đã lên tới khoảng 3.000 USD (gần 79 triệu đồng), khiến World Cup 2026 trở thành sự kiện mà "người hâm mộ bình thường gần như không thể tiếp cận".