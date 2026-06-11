Cảnh 'ăn nhậu' ở trận đấu trước World Cup gây phẫn nộ

Hình ảnh khán giả ngồi sát đường biên vừa ăn vừa xem bóng đá tại Mỹ trước thềm World Cup 2026 gây tranh cãi, khiến nhiều người hâm mộ chỉ trích là làm mất bản sắc môn thể thao vua.

Hình ảnh gây tranh cãi trong trận giao hữu Anh - Costa Rica Ở trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup giữa tuyển Anh và Costa Rica, cảnh một số cổ động viên ngồi sát sân ăn uống, dùng điện thoại gây tranh luận.

Sáng 11/6, tuyển Anh có trận giao hữu cuối cùng với Costa Rica trước chiến dịch World Cup 2026 và giành chiến thắng 3-0.

Tuy nhiên, trong trận đấu trên sân vận động Inter&Co (bang Florida, Mỹ), nhiều người hâm mộ phát hiện "cảnh tượng lạ" mỗi khi có tình huống phạt góc, theo News.com.au.

Cụ thể, khi tiền vệ Declan Rice chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc ở hiệp 1, máy quay ghi lại hình ảnh nhiều khán giả ngồi quanh bàn ăn ngay sát cột cờ góc sân. Trong khung hình, gần như tất cả đều cầm thức ăn hoặc điện thoại trên tay và dường như quan tâm đến suất ăn hơn là diễn biến trên sân.

Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường thấy tại các sân bóng, nơi người hâm mộ cố gắng đứng sát đường biên nhất có thể để reo hò và tiếp lửa cho các cầu thủ.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều cổ động viên, đặc biệt là ở châu Âu, tức giận.

Một người viết: “Đây là điều kỳ quặc nhất bạn từng thấy ở một trận bóng đá. Mọi người ngồi ăn tại bàn ngay cạnh cột cờ góc sân”. Một tài khoản khác châm biếm: “Cổ động viên ngồi ăn burger, khoai tây chiên và uống bia ngay cạnh cột cờ góc. Đừng hỏi vì sao bầu không khí trên sân lại tệ như vậy".

Một người hâm mộ khác bức xúc: “Tôi không thể tin vào mắt mình. Có người ngồi cách cột cờ góc chỉ khoảng 10 m và đang nhồi xúc xích vào miệng. Chưa bao giờ thấy cảnh này".

Hình ảnh khán giả ngồi ngay sát sân đấu ăn uống gây tranh luận. Ảnh cắt từ clip.

Trước thềm giải đấu, công tác tổ chức World Cup tại Mỹ đã vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ quốc tế, từ những màn cổ vũ bị cho là “gượng gạo”, điều kiện thi đấu khắc nghiệt trong ngày trận đấu cho tới việc thiếu các điểm cấp nước miễn phí cho khán giả.

Với nhiều người yêu bóng đá truyền thống, việc bố trí những chiếc bàn ăn ngay sát đường biên để khán giả vừa xem bóng đá vừa thưởng thức đồ ăn đã trở thành “giọt nước tràn ly”.

Thực tế, các khu vực bàn ăn sát sân không phải điều mới mẻ tại Mỹ. Nhiều sân vận động trên khắp nước này đã áp dụng mô hình tương tự từ nhiều năm nay. Những khán giả sở hữu vị trí này thường được phục vụ riêng, kèm theo đồ ăn và đồ uống miễn phí.

Tuy nhiên, mức giá để trải nghiệm đặc quyền đó không hề rẻ, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra World Cup.

Các gói bàn VIP và trải nghiệm sát sân ở vòng đầu giải đấu có giá từ 5.000 đến gần 15.000 USD (130-394 triệu đồng). Khi giải đấu bước vào giai đoạn hấp dẫn hơn, mức giá có thể tăng lên tới hàng chục nghìn USD.