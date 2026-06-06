Con gái đại gia Minh Nhựa 'săn' được vé xem World Cup ở Mỹ

Hòa nhịp vào giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, vợ chồng Joyce Phạm sẽ có mặt trên khán đài trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Joyce Phạm và ông xã sẽ sang Mỹ xem World Cup.

Trên story trang cá nhân ngày 6/6, Joyce Phạm hào hứng khoe ảnh chụp màn hình tấm vé xem World Cup giữa tuyển Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo thuộc bảng K, diễn ra vào ngày 17/6 (giờ Mỹ).

"Đi thôi, kiếm vé khó lắm mới được", cô chú thích. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ nhất vòng bảng, diễn ra trên sân vận động Houston (Mỹ).

Động thái của ái nữ đại gia Minh Nhựa cho thấy vợ chồng cô không đứng ngoài sức hút của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đặc biệt, Tâm Nguyễn - chồng Joyce Phạm - nổi tiếng là người yêu thích bóng đá. Anh còn là thành viên của All Stars SG F.C - đội bóng phong trào nổi tiếng quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, streamer và các nhà sáng tạo nội dung có chung niềm đam mê bóng đá tại TP.HCM.

Joyce Phạm và 2 con đến sân cổ vũ Tâm Nguyễn thi đấu hồi cuối tháng 5.

Cuối tháng 5, khi chồng cùng đồng đội thi đấu, Joyce Phạm và hai con cũng tới sân cổ vũ, tiếp sức.

Việc sang Mỹ xem World Cup của Joyce Phạm cũng diễn ra không lâu sau khi cô công khai mang thai con thứ 5 ở tuổi 27. Cụ thể vào ngày 1/6, vợ chồng cô chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, cho biết sắp đón thêm thành viên mới.

“Mỗi năm 1/6 là ngày của các con. Còn năm nay, với ba mẹ, đó còn là ngày để chào đón thêm một phép màu nhỏ nữa. Cảm ơn con vì đã đến với gia đình mình. Say hello to our Baby #5. Từ hôm nay, con đã có một gia đình luôn mong chờ và yêu thương con thật nhiều”, cô viết.

Kèm theo dòng chia sẻ, Joyce Phạm khoe bụng bầu khá lớn và ảnh siêu âm của em bé. Theo tiết lộ của vợ chồng cô, nhóc tì sẽ chào đời vào năm 2026.

Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa. Dù không tham gia hoạt động showbiz, cô vẫn nhận sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Joyce Phạm và Tâm Nguyễn kết hôn vào tháng 9/2019 sau thời gian hẹn hò. Cặp đôi lần lượt đón con đầu lòng Jayden vào tháng 3/2020, con gái Jayla năm 2022, quý tử Jayson cuối tháng 6/2024 và Jayric tháng 6/2025.