Trọng tài Trung Quốc duy nhất dự World Cup liên tục bị chế ảnh

Dù đội tuyển quốc gia không thể góp mặt tại World Cup 2026, người hâm mộ Trung Quốc vẫn tìm thấy một đại diện để cổ vũ: trọng tài Ma Ning.

Trọng tài Ma Ning sẽ góp mặt tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ma Ning (46 tuổi) là trọng tài người Trung Quốc duy nhất làm nhiệm vụ tại 2026 FIFA World Cup, diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7. Đây là lần thứ hai ông xuất hiện ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, sau lần đầu tham dự World Cup 2022 tại Qatar với vai trò trọng tài thứ 4.

Trong tuần qua, Ma Ning bất ngờ trở thành gương mặt được chú ý nhất liên quan đến World Cup tại Trung Quốc, với hàng loạt meme lan truyền trên mạng xã hội và các hợp đồng quảng cáo từ nhiều thương hiệu lớn trong nước.

Theo đó, ông liên tiếp được công bố là đại sứ thương hiệu của các doanh nghiệp như Lenovo, Hisense và Mengniu. Các tài khoản chính thức mang tên ông cũng được mở trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu (RedNote) và trang chia sẻ video Bilibili.

Theo Sixth Tone, khi đội tuyển nam Trung Quốc tiếp tục lỡ hẹn với World Cup, Ma Ning trở thành cái tên để cổ động viên nước này dành sự cổ vũ. Đồng hành cùng ông còn có trợ lý trọng tài Zhou Fei và trọng tài VAR Fu Ming.

“Trung Quốc đã vắng mặt ở World Cup suốt 24 năm. Vì vậy, bất kỳ người Trung Quốc nào xuất hiện tại giải đấu, dù là cầu thủ hay trọng tài, đều trở thành một điểm kết nối hiếm hoi”, Chen Diandian, đồng sáng lập công ty tư vấn thể thao ECO Sports, nhận định.

Nhiều ảnh chế về Ma Ning xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Sinh ra tại tỉnh Liêu Ninh, Ma Ning từng là giảng viên giáo dục thể chất trước khi chuyển sang công tác trọng tài chuyên nghiệp vào năm 2010.

Trong hơn một thập kỷ cầm còi, ông nổi tiếng với phong cách điều hành cứng rắn. Năm 2015, trong một trận đấu quốc nội, Ma Ning rút tới 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ, qua đó được người hâm mộ đặt biệt danh “chuyên gia thẻ phạt”.

Sự nghiêm khắc này cũng trở thành nguồn cảm hứng cho vô số ảnh chế trên mạng xã hội Trung Quốc, thường ghép hình ảnh ông với những chiếc thẻ vàng và thẻ đỏ. Các chủ đề liên quan đến Ma Ning cũng đã thu hút hơn 3 tỷ lượt xem trên Douyin và gần 100 triệu lượt xem trên Xiaohongshu.

Tuy nhiên, hình ảnh nghiêm nghị quen thuộc của ông đang được làm mới nhờ chiến dịch hợp tác với Xiaohongshu, một trong ba đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Trung Quốc.

Trong bài đăng đầu tiên trên nền tảng này, Ma Ning cầm trên tay một cuốn “Tiểu Hồng Thư” - cách gọi theo tiếng Trung của Xiaohongshu - như một cách chơi chữ gợi liên tưởng đến những chiếc thẻ đỏ mà ông thường rút trên sân.

Theo Chen Diandian, uy tín nghề nghiệp chính là lợi thế lớn nhất của Ma Ning trong lĩnh vực quảng cáo.

“Xét ở một góc độ nào đó, trọng tài chính là ‘thẩm phán’ của trận đấu. Sự công bằng và tính trung lập đó có thể được chuyển hóa thành giá trị thương hiệu, giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin và tính chính danh trong mắt người tiêu dùng”, ông nói.