Khách Tây mệt lả giữa quán bún chả, hành động của nhân viên gây sốt

Thấy vị khách có dấu hiệu mệt mỏi, say nắng, một số nhân viên quán bún chả Đắc Kim (Hà Nội) sơ cứu, giúp cô gái nước ngoài dần tỉnh táo trở lại.

Cô gái Tây bị choáng ở quán bún chả, được nhân viên xoa bóp, bôi dầu Thấy vị khách có biểu hiện say nắng, mệt mỏi, nhân viên quán bún chả Đắc Kim (Hà Nội) giúp sơ cứu bằng dầu gió.

Ngày 31/5, một cặp nam nữ ngoại quốc ghé quán bún chả Đắc Kim ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội dùng bữa. Trong khi ăn, cô gái có dấu hiệu chóng mặt, mệt mỏi.

Thấy vậy, hai nữ nhân viên của quán nhanh chóng tiến đến, ra hiệu muốn giúp đỡ. Nhờ một vị khách bàn bên biết tiếng Anh giao tiếp giúp, hai người phụ nữ trung tuổi liên tục xoa bóp, bôi dầu gió cho cô gái và trấn an.

Sau ít phút, nữ thực khách dần tỉnh táo hơn, có thể tiếp tục dùng bữa. Cô và bạn đồng hành liên tục nói lời cảm ơn các nhân viên quán bún chả. Khoảnh khắc này cũng được Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 2006, nhân viên part-time tại quán) ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, hút gần 150.000 lượt xem.

Nhân viên quán từng hỗ trợ một thực khách khác hồi đầu tháng 5.

"Lúc đó tôi đang làm việc ở tầng 2, nghe tiếng các cô nói chuyện nên xuống xem thử và chứng kiến tình huống. Tôi chỉ định ghi lại khoảnh khắc dễ thương của nhân viên quán, không ngờ lại được nhiều người chia sẻ đến vậy", Quỳnh nói với Tri Thức - Znews.

Quỳnh cho biết đây cũng không phải lần đầu tiên nhân viên quán hỗ trợ thực khách như vậy.

Vào đầu tháng 5, một người phụ nữ nước ngoài khác cũng có biểu hiện trúng gió, thậm chí nằm gục trên bàn khi đang dùng bữa tại quán.

Vừa quan sát tình hình, nhóm nhân viên quán cũng tiến hành xoa bóp, bôi dầu, cạo gió cho người phụ nữ.

"Sau đó, cô ấy cũng dần ổn định lại và bày tỏ sự cảm kích", Quỳnh kể.

Cô cũng cho hay vì nằm ở khu vực phố cổ, quán bún chả thường xuyên tiếp đón các vị khách nước ngoài. Không ít người có thể vì chưa quen khí hậu nóng ẩm hoặc lịch trình tham quan dày đặc mà bị kiệt sức hoặc gặp vấn đề sức khỏe khi đến quán.

"Các cô nhân viên ở quán cũng nhiệt tình lắm, luôn sẵn sàng giúp đỡ khách. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lựa tình huống, ví dụ như triệu chứng nhẹ hoặc quen thuộc có thể xử lý ngay mới thực hiện, trường hợp nặng hoặc có dấu hiệu lạ thì sẽ ưu tiên gọi cấp cứu cho khách", Quỳnh chia sẻ.

Tối 4/6, quán bún chả ở Hàng Mành này cũng là một trong những cái tên ở Hà Nội lọt vào danh sách Michelin Selected 2026. Trước đó vào năm 2023, địa chỉ này lần đầu được vinh danh ở hạng mục tương tự.