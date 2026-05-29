Người dân kể khoảnh khắc thấy vòi rồng khổng lồ ở Quảng Ninh

Cảnh tượng vòi rồng cao hàng chục mét, cuộn xoáy từ trên cao xuống mặt biển ở khu vực xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh khiến nhiều người bất ngờ.

Cận cảnh vòi rồng 50 m trên biển Hạ Long gây sửng sốt Khoảng 8h sáng 29/5, một vòi rồng khổng lồ xuất hiện trên vùng biển khu vực xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh trong cơn mưa lớn khiến nhiều người kinh ngạc.

Sáng 29/5, nhiều người dân ở Quảng Ninh ghi lại được hình ảnh vòi rồng xuất hiện trong cơn mưa lớn, diễn ra vào khoảng 8h. Cảnh tượng xảy ra ở khu vực xã Thống Nhất, gần mặt biển khu vực vịnh Cửa Lục.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phạm Văn Chiến, làm việc tại Nhà máy đóng tàu Hạ Long cách đó vài km, cho biết anh và đồng nghiệp bất ngờ khi phát hiện vòi rồng, nhanh tay dùng điện thoại ghi lại được.

"Vòi rồng lớn, cuộn nhiều bụi đất lên cao và đi kèm cả sấm chớp, mưa nhỏ, tạo nên cảnh tượng khá đáng sợ. Sau vài phút thì nó tan đi, mưa lớn cũng bắt đầu lan về phía khu vực chúng tôi đứng", anh Chiến kể.

Hình ảnh vòi rồng được anh Chiến ghi lại.

Sinh sống tại Quảng Ninh nhiều năm nay, anh Chiến cho biết đây không phải hiện tượng quá hiếm gặp ở địa phương. Vào khoảng tháng 7 năm ngoái, anh từng chứng kiến hình ảnh tương tự. Vòi rồng thường xuất hiện trong khoảng vài phút rồi tan dần.

Lần đầu chứng kiến hiện tượng gây chú ý sáng 29/5 khi đang đi trên đường, anh Hồ Hồng Quảng, sống tại phường Cẩm Phả, cho biết bản thân khá bất ngờ song không quá sợ hãi vì ở khoảng cách khá xa.

"Sau khi vòi rồng tan đi, mưa cũng lớn hơn hẳn và lan rộng", anh kể.

Vòi rồng là hiện tượng cột không khí xoáy tròn mạnh, hút từ các đám mây dông xuống mặt đất hoặc mặt biển, tạo thành hình như cái phễu di động, có kèm theo sấm sét. Vòi rồng thường phát triển từ một cơn dông, cơn bão hoặc từ một dải gió giật mạnh.

Tại Việt Nam, hiện tượng này thường được ghi nhận ở một số tỉnh thành vùng biển như Cà Mau, Phú Quốc, Lâm Đồng...