Sự thật về 'hot girl bạch biến' check-in Tràng An gây sốt

Bức ảnh cô gái nước ngoài mắc bệnh bạch biến check-in tại Tràng An đang thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem. Tuy nhiên, đây thực chất là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo).

Bộ ảnh chụp tại di sản Tràng An thu hút sự chú ý. Ảnh: blavckpearl/Threads.

Trên tài khoản Threads @blavckpearl, bức ảnh một cô gái nước ngoài ngồi trên thuyền giữa khung cảnh Tràng An (Ninh Bình), đội nón lá và có những mảng da loang lổ đặc trưng của bệnh bạch biến đang trở thành tâm điểm chú ý.

"Chào buổi sáng Việt Nam", chủ tài khoản viết.

Bài đăng nhanh chóng cán mốc 1,1 triệu lượt xem và hơn 74.000 lượt thích. Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng Việt Nam để lại lời khen ngợi ngoại hình nhân vật và gửi lời chào mừng cô đến đất nước hình chữ S.

Tuy nhiên, nhân vật gây sốt này nhanh chóng được chỉ ra là sản phẩm được tạo ra bởi AI. Khi xem xét kỹ 2 bức ảnh được đăng tải, người dùng mạng dễ dàng thấy một số điểm bất hợp lý như ảnh 1 nón lá không hề có dây đeo, nhưng sang đến ảnh 2 quai nón lại xuất hiện. Bên cạnh đó, hình dáng của các vết bạch biến trên mu bàn tay phải của nữ chính trong 2 khung hình cũng không trùng khớp.

Story mới nhất của tài khoản này có đính nhãn AI info. Ảnh: blavckpearl/Instagram.

Truy cập vào tài khoản Instagram liên kết của người đăng tải, một số bài viết khác đính kèm nhãn "AI info (chỉ báo minh bạch của Meta nhằm phân biệt nội dung có chứa thành phần từ AI)".

Dù vậy, do độ chân thực cao, phần lớn người dùng mạng xã hội vẫn bị đánh lừa. Hàng loạt bình luận liên tục hỏi xin thông tin liên hệ của nàng mẫu, địa điểm chụp chính xác hoặc bày tỏ mong muốn được gặp cô ngoài đời. Chỉ một số ít người dùng tinh mắt mới nhận ra dấu hiệu bất thường sau khi soi kỹ các chi tiết như kết cấu bàn tay, đổ bóng ánh sáng và độ mịn phi tự nhiên của làn da.

Sự việc này một lần nữa cho thấy ranh giới ngày càng mong manh giữa thực và ảo trên không gian mạng. Với sự tiến hóa vượt bậc của các công cụ tạo ảnh, các tác phẩm AI giờ đây đạt đến độ hoàn hảo từ biểu cảm cơ mặt, chất liệu da cho đến ánh sáng môi trường.

Đáng nói, đây không đơn thuần là một trào lưu tự phát. Xu hướng xây dựng “influencer AI” (người ảnh hưởng ảo) đang trở thành một ngành công nghiệp hái ra tiền trên toàn cầu.

Theo Forbes, hàng loạt mô hình nhân tạo hiện sở hữu từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt theo dõi trên Instagram hay TikTok. Những "KOL ảo" này có lịch trình hoạt động chuyên nghiệp không kém người thật: từ đăng ảnh check-in du lịch, quảng bá thời trang, mỹ phẩm đến việc ký kết các hợp đồng quảng cáo đắt giá với các thương hiệu xa xỉ.