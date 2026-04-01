'Hot girl ngân hàng' triệu view náo loạn TikTok

Cùng với sự bùng nổ của AI, nhiều kênh hot girl ảo thu hút lượt theo dõi lớn. Một số còn nhận tư vấn các dịch vụ tài chính, ngân hàng qua tin nhắn gây lo ngại.

Trong trang phục chỉnh tề, có in logo ngân hàng lớn tại Việt Nam, "người đẹp" với thần thái cuốn hút liên tục nhún nhảy, hát nhép theo giai điệu bắt tai. Dù nội dung lặp đi lặp lại, các video trên kênh này vẫn nhận về hàng chục nghìn cho tới cả triệu view, đi kèm vô số lời khen ngợi.

Những "hot girl ngân hàng" kiểu này xuất hiện dày đặc trên TikTok trong một tháng qua. Đáng nói, đằng sau diện mạo chuyên nghiệp đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) mà nếu không chú ý kỹ, người xem có thể nhầm lẫn là nhân vật có thật.

Nhan nhản "hot girl ngân hàng"

Khi gõ hashtag #banker (người làm trong lĩnh vực ngân hàng) trên TikTok, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt video có cùng mô-típ: một nhân vật nữ xinh đẹp mặc đồng phục giống nhân viên ngân hàng, phía sau là logo công ty, nhún nhảy, hát nhép theo nhạc.

Phần lớn các tài khoản đăng tải dạng nội dung này không ghi rõ đây là hình ảnh do AI tạo ra.

Nếu quan sát kỹ, nhiều video cho thấy các dấu hiệu đặc trưng của sản phẩm AI như chuyển động gương mặt thiếu tự nhiên, ánh mắt đờ đẫn, các đầu ngón tay thường bị biến dạng hoặc biểu cảm không khớp với lời thoại, chữ viết nguệch ngoạc, sai chính tả.

Hot girl AI diện trang phục như của nhân viên ngân hàng.

Việc sử dụng đồng phục, logo hoặc màu sắc đặc trưng của ngân hàng, cùng từ khóa #banker khiến người xem dễ hiểu nhầm rằng chủ kênh TikTok là nhân sự của một số ngân hàng tại Việt Nam.

Ở phần bình luận, không ít người hỏi về thủ tục mở thẻ, vay vốn hay nâng hạn mức tín dụng. Khi đó, "hot girl ngân hàng" nhiệt tình phản hồi, mời người xem nhắn tin riêng để được tư vấn chi tiết.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết sự xuất hiện dày đặc của "người đẹp" AI đóng vai nhân viên ngân hàng khiến họ bối rối, đặc biệt là những ai ít kinh nghiệm nhận diện nội dung do AI tạo ra.

Cảnh giác

Trong quá trình khảo sát, phóng viên phát hiện một số tài khoản "hot girl ngân hàng" từng viết trong phần giới thiệu (bio) liên quan đến tư vấn dịch vụ tài chính.

Chẳng hạn, kênh TikTok M.A.N.I với gần 70.000 lượt theo dõi - thường xuyên đăng video AI nhân vật nữ mặc trang phục giống nhân viên TP Bank - từng ghi trên phần mô tả: "Tư vấn mở thẻ, hỗ trợ hồ sơ, thẻ, nâng mức, kiểm tra CIC xấu (nợ xấu)...".

Trong vai một khách hàng đang có nhu cầu mở thẻ tín dụng gấp, phóng viên liên hệ qua tin nhắn và nhận được phản hồi. Người quản lý tài khoản liên tục phớt lờ câu hỏi về địa chỉ chi nhánh cụ thể, chỉ tiết lộ ở Ninh Bình, sau đó đề nghị phóng viên cung cấp căn cước công dân để mở thẻ hoặc tải một ứng dụng không rõ có thuộc ngân hàng chính thống hay không. Khi phóng viên hỏi các thao tác tiếp theo, kênh này không phản hồi.

Dòng giới thiệu mở thẻ được chủ tài khoản xóa đi ngay sau khi bị các fanpage lên tiếng cảnh báo.

Đáng chú ý, ngay sau khi một số fanpage trên mạng xã hội bắt đầu cảnh báo về các kênh "hot girl ngân hàng" có thể có dấu hiệu không minh bạch, chủ tài khoản đã có động thái xóa dấu vết.

Dòng trạng thái giới thiệu dịch vụ tư vấn tài chính trên bio lập tức bị gỡ bỏ. Đồng thời, chủ kênh đăng tải video nhắc nhở người dùng cảnh giác với các chiêu trò mạo danh ngân hàng để lửa đảo, chiếm đoạt thông tin.

Không chỉ trong lĩnh vực tài chính -ngân hàng, xu hướng dùng AI để tạo nhân vật giả lập đang xuất hiện ở nhiều ngành nghề khác như bất động sản, bảo hiểm, báo chí, thậm chí là podcast chữa lành.

Các video dạng này thường có ưu điểm là dễ sản xuất, có thể tạo ra hàng loạt nội dung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu không minh bạch về nguồn gốc hoặc mục đích sử dụng, chúng có thể gây hiểu lầm hoặc bị lợi dụng cho những hoạt động không minh bạch.

Nhiều người dùng TikTok cũng bắt đầu bày tỏ sự thận trọng khi gặp các video "tư vấn tài chính" từ những nhân vật có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng thiếu thông tin xác thực. Một số ý kiến cho rằng các nền tảng mạng xã hội cần có cơ chế rõ ràng hơn trong việc gắn nhãn nội dung do AI tạo ra, đặc biệt với các video liên quan đến tài chính, đầu tư hoặc dịch vụ ngân hàng.

Trên mạng xã hội nước ngoài, xu hướng hot girl AI kiểu mới, khoác lên mình danh tính của các ngành nghề như quân đội, cảnh sát, tài xế, người mẫu... xuất hiện khá phổ biến.

Theo một khảo sát tại Mỹ của tờ New York Post vào tháng 7/2025, phần lớn người được hỏi ngẫu nhiên trên đường phố thậm chí không thể nhận ra đâu là influencer thật và đâu là sản phẩm của AI khi chỉ xem qua ảnh. Chính cảm giác chân thực mà chúng mang lại mở ra hàng loạt rủi ro cho người xem, đặc biệt khi các tài khoản này được "gắn nghề" để tạo dựng uy tín.

F-secure, nhà cung cấp phần mềm bảo mật hàng đầu thế giới, từng cảnh báo hot girl AI có thể trở thành công cụ lừa đảo. Trong nhiều trường hợp, người dùng không hề biết mình đang tương tác với một nhân vật ảo, từ đó dễ hình thành cảm xúc hoặc niềm tin cá nhân. Đây là nền tảng cho các hình thức “lừa tình - lừa tiền” vốn đã phổ biến, nay được nâng cấp bằng AI.